Matthias Haddad, Théo Ntamack, Nolan Le Garrec, Thibault Debaes, Léo Barré et Alexandre Tchapchet sont les seuls rescapés de la victoire française sur le pays de Galles (36-19). Le paquet d'avants est presque intégralement remanié avec les retours des Clermontois Daniel Bibi Biziwu et Benjamin Boudou et du Toulonnais Eliott Yemsi en première ligne. La deuxième ligne a été totalement remplacée, avec les titularisations de Romain Macurdy et de Clément Vergé. Derrière, Nelson Épée fait lui aussi son retour après son triplé inaugural face à l'Angleterre. Le centre Alfred Parisien et l'ailier Enzo Reybier seront également titulaires.

Le XV de départ des Bleuets : 1. Bibi Biziwu, 2. Boudou, 3. Yemsi, 4. Macurdy, 5. Vergé, 6. Baudonne, 7. Haddad, 8. Ntamack, 9. Le Garrec (cap.), 10. Debaes, 11. Épée, 12. Barré, 13. Parisien, 14. Reybier, 15. Tchaptchet.