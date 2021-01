6 Nations, Top 14, Coupe du monde féminine... Tous les grands événements qui vous attendent en 2021

Tournoi des 6 Nations 2021

Le Tournoi des 6 Nations 2020 aura été celui du renouveau. Le Tournoi 2021 devra être celui de la consécration. Devancés d’un rien par l’Angleterre, au seul jeu des bonus, les "nouveaux Bleus" de Galthié veulent désormais accrocher un premier titre à leur veste. Ce ne sera évidemment pas chose aisée, surtout dans une année impaire qui les verra se déplacer trois fois (pour deux réceptions). Un programme qui sera similaire pour les féminines et les moins de 20 ans.

6 février : Italie - France

14 février : Irlande - France

28 février : France - Écosse

13 mars : Angleterre - France

20 mars : France - Galles

30 avril - date butoir pour les élections de la LNR

Initialement, elles devaient se tenir avec le 31 décembre, contrainte réglementaire imposée par le ministère. Avec l’année chamboulée par la Covid-19, jusqu’au report des JO de Tokyo, les élections de la LNR devront finalement se tenir avec le 30 avril. Une fenêtre supplémentaire (31 juillet) a même été demandée, puis refusée par la FFR.

Paul Goze, président sortant de deux mandats, ne pourra pas statutairement se représenter. Qui pour lui succéder ? Pierre-Yves Revol (Castres) et Bernard Pontneau (Pau), dont les noms avaient circulé, viennent de décliner. Jean-François Fonteneau (Agen) se dit toujours intéressé, tout comme son prédécesseur au SUALG, Alain Taingaud. À moins que la solution ne vienne de l’extérieur ? Max Guazzini, par exemple, qui ne fermait pas clairement la porte, cette semaine dans l’émission Poulain raffûte (Rugbyrama) : "Des gens souhaitent que je me présente. Je n’y pense pas. Paul Goze était un bon président, quelqu’un de très ouvert mais il ne peut pas se représenter. Des gens me poussent aussi dans une autre Fédération. Je soutiens Michel Moulin, qui est candidat à la présidence de la Fédération française de football. Je ne sais pas si mon destin est là. Ma passion, c’est le rugby"

21 et 22 mai - Finales des coupes d’Europe

Prévues à Marseille en 2020, les finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup avaient finalement été disputées à Bristol et à Aix-en-Provence, contraintes sanitaires obligent ! Ainsi, l’EPCR, l’organisme qui gère les compétitions européennes, a décidé, dès juillet dernier, que la cité phocéenne accueillerait les finales au printemps 2021. Ainsi, sauf contretemps d’ici là, la finale de la «grande» Coupe d’Europe se jouera le samedi 22 mai en fin d’après-midi au stade Vélodrome et celle de la «petite» Coupe d’Europe, la veille au soir, toujours au Vélodrome. Reste à savoir combien de spectateurs auront la chance d’être dans les travées de l’enceinte habituellement dédiée au club de foot de l’OM. Conséquence logique : les finales prévues en 2021 au Tottenham Hotspur Stadium de Londres (62 000 places) seront reprogrammées en 2022.

5 ou 6 juin - Finale du Pro D2

Samedi 5 ou dimanche 6 juin aura lieu la finale de la deuxième division. Pour rappel, le vainqueur et champion gagnera son accessit pour le Top 14 2021-2022, tandis que la finaliste affrontera, le week-end suivant, le 13e du Top 14 dans le désormais incontournable match de maintien-accession (access match).

19-20 juin - Tournoi qualificatif olympique

Le samedi 19 et dimanche 20 juin, tous les amateurs du VII auront leurs yeux tournés vers Monaco. La principauté sera en effet ville-hôte du tournoi de qualification olympique (TQO), qui délivrera le douzième et ultime ticket masculin pour les JO de Tokyo et les deux derniers sésames féminins. Douze équipes (Brésil, Chili, Chine, France, Hong Kong, Irlande, Jamaïque, Mexique, Samoa, Tonga, l’Ouganda et Zimbabwe chez les hommes ; Argentine, Colombie, France, Hong Kong, Jamaïque, Kazakhstan, Madagascar, Mexique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie, Samoa et Tunisie chez les femmes) en seront. Les deux équipes tricolores feront partie des favoris.

26 juin - Finale du Top 14

Il faudra attendre fin juin, au Stade de France, pour connaître les successeurs du Stade toulousain, champion en 2019. Une semaine plus tôt, les demi-finales se joueront à Lille, au stade Pierre-Mauroy.

3, 10 et 17 juillet - Tournée des Bleus en Australie

Avec la tournée 2020 en Argentine annulée, Fabien Galthié a perdu deux dates sur sa fameuse «flèche du temps» et le chemin doit conduire les Bleus jusqu’à «leur» Coupe du monde, en 2023. Prochaine étape à l’étranger : l’Australie, cet été, pour trois tests-matchs positionnés en juillet, afin d’éviter la concomitance avec les phases finales du Top 14 et que le sélectionneur puisse profiter de toutes ses troupes.

3 juillet - début de la tournée des Lions britanniques

C’est un événement encore soumis à l’interrogation quant à sa tenue et/ou son report (voir page 18). Théoriquement, les Lions britanniques et irlandais doivent atterrir début juillet en Afrique du Sud, pour une tournée qui les verra affronter à trois reprises les champions du monde springboks (24 juillet, 31 juillet, 7 août). Auparavant, ils auront affronté les Stormers (3 juillet), les "Springboks invitation" (7 juillet), les Sharks (10 juillet), l’Afrique du Sud A (14 juillet) et les Bulls (17 juillet).

27 juillet - début du tournoi olympique

Jusqu’ici, les jeux Olympiques de Tokyo, prévus en 2020 et décalés à 2021, sont maintenus. Le rugby à VII y figurera pour la deuxième fois de l’histoire. Les tournois sont programmés sur trois jours : du 26 juillet au 28 juillet pour les hommes ; du 29 juillet au 31 juillet pour les femmes.

18 septembre - Lancement du Mondial féminin

Cette année, les meilleures équipes féminines de la planète ont rendez-vous en Nouvelle-Zélande pour la 9e édition de la Coupe du monde. Le match d’ouverture est programmé le samedi 18 septembre 2021 au Waitakere Stadium de Henderson. Deux autres stades accueilleront des matchs de ce Mondial féminin : le Northland Events Centre (ex-Okara Park) de Whangarei et l’Eden Park d’Auckland. Ce dernier sera l’antre des demies et des finales.

Mi-novembre, lors du tirage au sort, l’équipe de France, quatrième nation mondiale au classement World Rugby, a hérité de la poule C avec l’Angleterre, l’Afrique du Sud et les Fidji. Une poule pas facile car il faudra impérativement battre les Anglaises, finalistes en 2017, championnes du monde en 1994 et 2014 et vainqueurs du dernier Tournoi des 6 Nations.

La Nouvelle-Zélande, l’Australie, le pays de Galles et le vainqueur du repêchages seront en poule A; le Canada, les Etats-Unis, le vainqueur des qualifications Europe et le champion d’Asie en poule B.

16 octobre - Finale de la Coupe du monde féminine

Le samedi 16 octobre, sauf immense surprise (les Black Fearns ont remporté cinq des six dernières éditions), les Néo-Zélandaises entreront sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland pour la finale du Mondial 2021, le dernier de l’histoire à douze équipes puisque dès 2025, le format de la compétition passera à quatre poules de quatre. Reste à connaître l’affiche…

23 octobre - La France aux Mondiaux à XIII

Les supporters de rugby à XIII vont devoir patienter plus de dix mois. En effet, l’événement de 2021 sera, à coup sûr, les Coupes du monde de la catégorie, en Angleterre. En effet, les compétitions masculines, féminines et de rugby-fauteuil auront lieu en même temps outre-Manche, pour la première fois de l’histoire. Le match d’ouverture des hommes est prévu le samedi 23 octobre à Newcastle (Angleterre - Samoa, 14 h 30) pour une finale, cinq semaines plus tard, le samedi 27 novembre, à Manchester à 17 heures. La France est dans la poule A, aux côtés de la Grèce (25 octobre, 14 h 30, à Doncaster), de l’Angleterre (30 octobre, 17 heures, à Bolton) et des Samoa (7 novembre, à 18 heures, à Warrington).

Le XIII tricolore féminin bataillera avec la Nouvelle-Zélande (10 novembre, 18 heures), l’Australie (14 novembre, 20 h 30) et les Îles Cook (18 novembre, 18 heures). Quant au programme du rugby-fauteuil, dont les Tricolores détiennent le titre, le voici : France - Galles (12 novembre, à 12 heures), France - Écosse (15 novembre, 18 heures) et France - États-Unis (18 novembre, 12 heures).