Annaëlle Deshayes 7/10

Elle a tout de suite dominé Cerys Hale, son adversaire directe en mêlée, et s’est illustrée par quelques charges puissantes qui ont permis de mettre les Tricolores dans le match. Elle a ensuite eu un peu plus de mal face à sa remplaçante, mais a maintenu ses efforts dans le domaine offensif. Remplacée à la 58eme par Coco Lindelauf.

Agathe Sochat 6,5/10

La vice-capitaine des Tricolore n’a pas eu de ballon à négocier dans le jeu courant. Elle s’est donc appliquée à se porter au soutien de ses coéquipières, et de défendre avec 7 plaquages réussis et un manqué. En revanche, sa précision au lancer en touche a été précieuse. Remplacée par Laure Touyé.

Clara Joyeux 8/10

La Blagnacaise a été la meilleure joueuse de la première ligne. Offensivement, elle a apporté sa puissance et a toujours remis les Bleues dans l’avancée. Défensivement, elle termine la rencontre avec un admirable 100 % de réussite au plaquage, sur 13 interventions. Remplacée à la 58eme par Assia Khalfaoui, qui fut en revanche rapidement pénalisée en mêlée fermée.

Céline Ferer 8/10

Toujours aussi infatigable, la Toulousaine a su maintenir un bon niveau d’activité tout au long de la rencontre. Comme à son habitude, elle a été précieuse en touche, où ses prises sûres ont garanti de bons lancements. Elle a glissé en troisième ligne à la 50ème pour remplacer Gaëlle Hermet. Elle termine le match avec 16 plaquages réussis pour deux manqués, ce qui fait d’elle la Tricolore la plus prolifique dans ce secteur.

Madoussou Fall 6,5/10

La Girondine a apporté sa puissance au milieu du terrain et dans les ballons portés tricolores, surtout en début de rencontre. Ensuite, elle a été moins servie, et s’est appliquée à défendre. Bien qu’attendue par ses adversaires, elle cause toujours des dégâts considérables, à l’image de ses quatre plaquages cassés. Mais on a le sentiment qu’elle doit toucher davantage de ballons (seulement trois contre les Galloises).

Julie Annery 5/10

Nerveuse toute la partie, la joueuse du Stade français était constamment au milieu des nombreux incidents qui ont gâché le rythme et l’intérêt de la partie, comme ce fut le cas dès la 22ème minute. Elle s’est ensuite illustrée positivement par une percée après un coup d’envoi reçu par Laure Sansus, mais elle n’affichait que 4 plaquages à la pause, alors que ses coéquipières de la troisième ligne en comptaient le double. Elle a signé un nouvelle percée sur l’aile à 68ème minute, mais a perdu le ballon derrière. Elle fut enfin pénalisée à la 78ème dans ses 22 mètres, qui donna la pénaltouche qui déboucha sur le seul essai des Galloises.

Gaëlle Hermet 6/10

La capitaine du XV de France a été régulièrement sollicitée en touche où, comme Ferer, elle s’est montrée sécurisante. Peu servie dans le jeu courant, la Toulousaine a en revanche abattu un gros travail en défense, avec 14 plaquages réussis et un manqué en cinquante minutes. Remplacée par Audrey Forlani, qui a apporté de la puissance et de la rudesse au pack tricolore.

Romane Ménager 7/10

La Montpelliéraine a été pénalisée en début de rencontre pour une obstruction dans un maul qui aurait pu mener au deuxième essai français. Il n’empêche que ses qualités athlétiques et physiques sont indéniables : tout au long de la rencontre, la numéro huit s’est multipliée dans le jeu courant et dans les rucks. Un 100 % au plaquage également. Elle a été remplacée par Emeline Gros, qui a signé une entrée remarquée, apportant fraîcheur et vitesse. Deux prestations en forme de bonnes nouvelles avant l’Angleterre.

XV de France féminin - Laure Sansus (France) a inscrit un doublé face aux GalloisesIcon Sport

Laure Sansus 8/10

Auteure du premier essai des Bleues, la Toulousaine a concrétisé l’occupation des Bleues en début de partie. Un en avant inhabituel à la 11ème minute, mais une parfaite conduite du jeu sur l’ensemble de la rencontre, et de sacrés coups d’accélérateur au bord des rucks ou derrière les mêlées. Pour la troisième fois depuis le début du Tournoi, elle signe un doublé. Bref, elle est incontournable et affiche une constance impressionnante. Remplacée par Alexandra Chambon, qui a su maintenir la vitesse du jeu tricolore.

Jessy Trémoulière 8,5/10

D’emblée, la Clermontoise a renvoyé les Galloises dans leur camp. Ensuite, elle a parfaitement orienté le jeu des Bleues en distribuant des diagonales dans le dos des Galloises, un point faible que les Tricolores avaient préalablement identifié. En deuxième mi-temps, elle s’est illustrée en marquant le cinquième essai des Bleus, profitant de la mauvaise défense des centres adverses. Une belle présence défensive également. Bref, un match complet et de haut niveau. Remplacée en toute fin de rencontre par Morgane Peyronnet.

Marine Ménager 6/10

Peu servie en première mi-temps à l’exception d’une mauvaise entente sur une croisée avec Jacquet, la Montpelliéraine n’a pas eu beaucoup de ballons à jouer sur l’ensemble de la rencontre. Elle s’est toutefois illustrée par un bon contest au sol à la 47ème minute qui a annihilé un temps fort des Galloises au retour des vestiaires. Comme Fall, l’Héraultaise doit toucher davantage de ballons pour apporter sa puissance en bout de ligne.

Gabrielle Vernier 6,5/10

La Blagnacaise n’a pas fait de coup d’éclat. On l’a peu vu balle en main, mais elle a signé une partie sobre et appliquée, notamment en défense où elle a réussi tous ses plaquages (8 au total). A son crédit, une passe décisive pour Laure Sansus sur le premier essai de la rencontre.

Maëlle Filopon 4,5/10

Une prestation terne de la part de la Toulousaine, alors qu’elle n’avait pas une forte adversité en face d’elle. Elle a certes plus porté le ballon que sa coéquipière Gabrielle Vernier, mais s’est montrée maladroite par moments. Sanctionnée de deux pénalités.

Caroline Boujard 6/10

Pour son retour à la compétition, la Montpelliéraine a signé quelques courses tranchantes et a inscrit (certes de façon un peu acrobatique) le deuxième essai des Bleues. Ses accélérations ont montré qu’elle est toujours aussi rapide. Mais cette vitesse doit être davantage exploitée. Peut-être en dézonant plus souvent ?

Chloé Jacquet 6,5/10

L’arrière a profité d’une grossière erreur de la demi de mêlée galloise Bevan, qui a joué rapidement une pénalité dans son camp pour... la dégager au pied. Manque de pot, le ballon est arrivé dans les bras de la joueuse à VII. Il fut aussitôt relancé, et porté derrière la ligne avec un beau « 1-2 » dans le couloir avec Laure Sansus. Dommage qu’elle n’ait pas assuré sa passe pour Boujard quelques minutes plus tard. Une erreur à l’image de son match, car la Lyonnaise s’est montrée maladroite et termine la rencontre avec cinq fautes de main. Une touche non trouvée à la 75ème minute, qui a donné lieu à une contre-attaque galloise. Pas sûr qu’elle ait bouleversé la hiérarchie au poste. Remplacée par Emilie Boulard en toute fin de rencontre.