Elle était nominée face à Marlie Packer et Sarah Bern (Angleterre) ainsi qu'à sa coéquipière la deuxième ligne Madoussou Fall (France), et elle l'a emporté haut la main ! Un trophée individuel qui lui revient après sa nomination aux World Rugby Awards l'hiver dernier.

C'est une récompense évidemment mérité pour la joueuse française qui a brillé plus que de mesure dans cette édition 2022 du Tournoi des Six Nations féminin. Meilleure marqueuse de la compétition (6 essais inscrits), elle est aussi celle qui a fait le plus de passes décisives (6) au cours du Tournoi. Vous avez dis complète ? Effectivement, l'adjectif lui sied parfaitement. Alternant fulgurance façon Antoine Dupont et jeu au pied milimétré, façon Antoine Dupont (encore), elle s'est démarqué par sa capacité à débloquer des situations avec aisance (ça nous rappelle encore quelqu'un non?).

Si elle et ses coéquipières n'ont pas gagné le Tournoi, son aura et ses performances ont su tout de même convaincre les votants puisqu'elle obtient 37% des voix. "Même si c'est un titre individuel et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche dans un sport collectif, c'est une grande fierté, à déclaré la lauréate. C'est la récompense de tous les efforts que j'ai pu fournir pour arriver à ce moment. Je le dois vraiment à toute l'équipe parce que c'est elle qui m'a mis dans la facilité pour pouvoir performer. Je suis contente pour moi mais aussi et surtout pour elles parce que ça met aussi la France en lumière."