La dernière rencontre entre la France et l'Italie date de 2020 lors du dernier Tournoi des VI Nations joué de façon « normal ». L'an dernier, le tournoi avait été séparé en deux groupes de trois et les Françaises et Italiennes n’étaient pas dans la même poule. Huitièmes au classement mondial, les Italiennes se déplacent au stade des Alpes avec l'ambition de faire douter les Bleues. Mais les Françaises ont un objectif dans ce tournoi : faire aussi bien que les Français à savoir gagner le tournoi et faire le Grand Chelem.

Après un début de match équilibré où les deux équipes ont essayé d'envoyer du jeu sous le soleil grenoblois (3-3, 6e), les Bleues ont appuyé sur l’accélérateur. Comme chez les hommes, les filles d'Annick Hayraud sont réalistes quand elles se rapprochent des 22m adverses. Suite à une touche captée difficilement par l'alignement français, les Bleues ont mis de l'avancée, se sont rapprochées doucement mais sûrement des 5m de l'en-but italien, et c'est finalement Madoussou Fall qui a inscrit en force le premier essai du match (10-3, 18e).

Dix minutes plus tard, même action, pour le même résultat. Les avants ont avancé dans l'axe et c'est Émeline Gros qui a trouvé la solution au ras du ruck (17-3, 28e). Mais les Italiennes ont repris du poil de la bête en fin du premier acte et ont enchaîné les actions dans le camp des Françaises. La défense des Bleues n'a pas cédé et elle a permis à la France de mener 17 à 6 à la pause.

L'entrée en jeu de Sansus met le feu dans la défense italienne

L'Italie est revenu dans le second acte avec de très bonnes intentions. Les Italiennes ont porté le ballon, ont mis à la faute les Françaises, mais ne sont pas arrivées à trouver l'en-but. Les grosses séquences défensives des coéquipiers de Gaëlle Hermet ont permis aux Bleues de ne concéder que six points dans ce match. Puis, quand Laure Sansus est entrée sur le terrain, le jeu de la France s'est accéléré. À l'image du troisième essai français inscrit à l'heure de jeu par Léa Murie suite à une pénalité vite jouée par la demi de mêlée remplaçante. La France, qui a été dominée territorialement dans le second acte, a trouvé son deuxième souffle pour inscrire l'essai du bonus offensif à la 78e par Emilie Boulard. Chloé Jacquet est venue conclure le festival des Françaises en inscrivant le 5e essai juste avant la sirène.

Grâce à ce succès 39 à 6 face à l'Italie, les Bleues rentrent parfaitement dans ce tournoi des VI Nations. Le week-end prochain, la France accueillera l'Irlande à Toulouse pour continuer son rêve de gagner le tournoi, voire à faire le Grand Chelem