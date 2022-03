Les Gallois étaient évidemment déçus après cette défaite. Pour la première fois depuis treize ans, ils n’ont pas marqué d’essai à domicile dans un match du tournoi. Cette statistique résume presque tout. Et si l’on ajoute que la défense qui les a anesthésiés est animée par leur ancien gourou Shaun Edwards, on saisit mieux leur désarroi. C’est vrai, les Gallois se sont créés très peu d'occasions d’essai, une seule à notre pointage quand Jonathan Davies commit un en avant à quelques mètres de la ligne sur une remise à l’intérieur de Taulupe Faletau.

Ce fut là le seul moment où ils furent en position de pointer dans la ligne adverse. L’histoire dira si c’est l’excellence de la défense française qui a pris le pas sur la créativité des Celtes. Dan Biggar a essayé de varier les options, il a aussi utilisé de l’arme de la chandelle, y compris directement dans l’en-but. Mais cette soirée fut celle de l'impuissance pour les Gallois. Dan Biggar a pourtant expliqué : "Je pense que nous étions ce soir la meilleure équipe, mais c’est vrai, nous avons affronté l’une des meilleures équipes du monde, et nous leur avons mis la pression au maximum."

Les premières critiques ont fusé au sujet de Wayne Pivac Oui, son équipe n’a marqué que cinq essais en quatre matchs, et l’an passé sur tout le Tournoi, elle en marqua vingt. Mais que lui reprocher vraiment ? George North, Nick Tompkins et Scott Williams n’étaient pas là chez les trois quarts, Alun-Wyn Jones et Justin Tipuric non plus chez les avants. Sans ses éléments de classe supérieure, le pays de Galles devient ordinaire. En plus, les choix de Wayne Pivac de rappeler Josh Navidi et Taulupe Faletau même à court de compétition se sont révélés payants.

La touche, une belle satisfaction

Les deux hommes ont été très forts vendredi soir. Idem pour l’ailier droit Alex Cuthbert, dangereux par deux fois en attaque (mais c’est vrai battu en défense sur l’essai français). Faletau a porté quatorze fois le ballon et a progressé de 107 mètres. Josh Navidi a été jugé responsable d’un certain ralentissement des ballons français dans les regroupements. Une déception toutefois, la performance de l'expérimenté Jonathan Davies au centre, bon en défense, comme à son habitude, mais peu créatif outre sa maladresse cruciale.

“Notre plan de jeu a bien failli marcher. Ça s'est joué à peu de choses, les Français ont eu une seule occasion, ils l’ont mise au fond. Nous avons appliqué tout ce sur quoi nous travaillions, nous avons fait beaucoup d’efforts, mais il ne nous a manqué que la victoire", a poursuivi Pivac. Autre satisfaction, les deux deuxième lignes Adam Beard et Will Rowlands ont fait du bon boulot, en perturbant les touches françaises. Ils ont aussi existé plus que correctement dans les autres secteurs du jeu.

Ils ont tenu la route, mais l’un d’entre eux laissera sa place à Alun-Wyn Jones contre l’Italie. Le vétéran est attendu comme le messie, même si vraisemblablement, il aurait été plus indispensable contre la France qu’il ne le sera contre l’Italie. En fait, la défaite des Gallois ne sonnait pas trop amèrement dans le vestiaire de Cardiff. Ce fut quand même une surprise, et une forme d’hommage aux Français.