"Cette sélection de 35 joueuses va préparer et jouer les 3 premiers matchs de ce Tournoi 2022. Nous nous sommes appuyés sur notre stage de 10 jours à Bastia pour constituer ce groupe et ainsi donner les moyens à ce XV de France Féminin et au staff d'entamer le Tournoi dans les meilleures conditions", a expliqué la sélecitonneuse, Annick Arnaud.

Les 35 Bleues convoquées :

ANNERY Julie - Stade Français Paris

BANET Cyrielle - Montpellier RC

BERNADOU Rose - Montpellier RC

BERTHOUMIEU Axelle - Blagnac Rugby Féminin

BOUDAUD Camille - Stade Toulousain Rugby

BOULARD Emilie - RC Chilly Mazarin

BROSSEAU Yllana - Stade Bordelais

CASTEL Marie Aurélie - Stade Rennais Rugby

CHAMBON Alexandra - FC Grenoble Amazones

DESHAYE Annaëlle - Lyon Olympique Universitaire

DIALLO Coumba - Stade Français Paris

DOMAIN Célia - Blagnac Rugby Féminin

DROUIN Caroline - Stade Rennais Rugby

ESCUDERO Charlotte - Blagnac Rugby Féminin

FALL Madoussou - Stade Bordelais

FELEU Manae - FC Grenoble Amazones

FILOPON Maëlle - Stade Toulousain Rugby

FORLANI Audrey - Blagnac Rugby Féminin

GROS Emeline - Montpellier RC

HERMET Gaëlle - Stade Toulousain Rugby

JACQUET Chloé - Lyon Olympique Universitaire

JOYEUX Clara - Blagnac Rugby Féminin

KHALFAOUI Assia - Stade Bordelais

LINDELAUF Coco - Blagnac Rugby Féminin

LLORENS Mélissande - Blagnac Rugby Féminin

MAYANS Marjorie - Blagnac Rugby Féminin

MENAGER Marine - Montpellier RC

MENAGER Romane - Montpellier RC

MURIE Léa - Stade Toulousain Rugby

PEYRONNET Morgane - Montpellier RC

SANSUS Laure - Stade Toulousain Rugby

SOCHAT Agathe - Stade Bordelais

TOUYE Laure - Montpellier RC

TREMOULIERE Jessy - ASM Romagnat Rugby Féminin

VERNIER Gabrielle - Blagnac Rugby Féminin