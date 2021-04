Un match à sens unique. Ce samedi soir au stade de la Rabine de Vannes, le XV de France féminin lançait son Tournoi 2021 face au pays de Galles pour son 100e match dans le Tournoi. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les Tricolores n’ont eu aucune pitié pour leur adversaire. 8 essais, aucun point encaissé et une grosse impression laissée malgré une opposition assez faible. Les Françaises n’ont laissé aucune chance aux Galloises puisqu’elles avaient débuté la rencontre par un essai dès la 3e minute par l’intermédiaire de Caroline Boujard.

La Montpelliéraine a ensuite inscrit deux autres essais pour inscrire son triplé en 15 minutes. Juste avant la mi-temps c’est la talonneuse Agathe Sochat qui a inscrit le quatrième essai des Françaises suite à un ballon porté.

C’est ensuite la troisième ligne centre, Emeline Gros qui est allé inscrire un doublé, deux fois de suite après des mêlées renversantes des Bleues et un départ en force témoignant du gros match de la joueuse de Montpellier. Enfin, c’est la jeune Emilie Boulard qui a marqué son premier essai sous les couleurs du XV de France pour sa première titularisation, après une performance remarquée où la jeune femme était souvent au soutien de ses coéquipières.

Un nouveau record pour les Bleues

Lors du Tournoi 2020, les Bleues avaient remporté le match face au pays de Galles sur le score de 50-0. Ce soir, les coéquipières de Gaëlle Hermet ont ajouté trois points de plus que l’année dernière au compteur, battant au passage le record de la plus large victoire de ce XV de France féminin face au pays de Galles. Pour y arriver les joueuses d’Annick Hayraud se sont appuyées sur une attaque de feu malgré quelques en-avant, sans quoi le score aurait pu être très lourd.

Mais les Tricolores ont également pu compter sur une défense de fer ne ratant que 10 plaquages sur plus d’une centaine tentée. Tout le contraire des Galloises qui ont raté environ 1 plaquage sur 3. Le petit bémol est peut-être à mettre à l'actif de la mêlée tricolore qui a parfois été bousculée au cours du premier acte avant de bien se reprendre en deuxième mi-temps.

Les Bleues ont affiché un visage conquérant face à une équipe plus qu’à leur portée sans jamais sortir de leur match et sans aucune suffisance malgré quelques imprécisions et pénalités concédées. Les Galloises étaient trop faibles pour espérer quoi que ce soit face à cette équipe de France. Pour le XV de France féminine, le rendez-vous est pris avec l’Irlande dans 15 jours à Dublin avant une possible finale face à l’Angleterre si les deux équipes remportent leur deuxième match de poule.