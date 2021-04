La tenue de Irlande-France menacée

Ce dimanche, l'IRFU et les Six Nations n'ont pas été en mesure de confirmer si l'encadrement français et les joueuses seront dispensés de la mise en quarantaine obligatoire. "Nous sommes en contact étroit avec l'IRFU qui aborde avec les autorités irlandaises les dernières restrictions de voyage, a déclaré un porte-parole des Six Nations. Nous explorons toutes les options possibles pour jouer le match." Le ministère des Sports irlandais décidera si l'équipe féminine de France peut se rendre à Dublin en vertu d'une exemption d'athlète d'élite. Une autre solution serait de déplacer la rencontre de Donnybrook au stade Kingspan à Belfast. Les deux sélections sont censées se disputer une place en finale contre l'Angletere, après avoir toutes deux largement battu le pays de Galles (53-0 pour les Bleues, 45-0 pour les Irlandaises) lors de leur premier match de poule.