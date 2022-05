Même si grâce à leur grand chelem, les deux joueuses anglaises partent avec une longueur d'avance, les deux françaises ont de beaux arguments à faire valoir. Lause Sansus a tout simplement inscrit six essais et délivré six passes décisives en cinq rencontres de disputées. Véritable poison ballon en main, elle aura été sans contestation possible la meilleure joueuse française durant la compétition. Pas loin derrière, Madoussou Fall aura également impressionné. La Bordelaise surpuissante n'aura jamais cessé de faire reculer ses adversaires grâce à ses percussions destructrices.

Si vous souhaitez voter et soutenir les deux tricolores, c'est possible en cliquant ici ! La lauréate sera annoncée vendredi !