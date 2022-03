Tout d’abord, ce sont les quatre internationales Annaëlle Deshayes, Emeline Gros, Manaé Feleu et Alexandra Chambon qui se sont rendues le 15 mars à entraînement avec les cadettes du Club des Amazones de Grenoble. Une mise en bouche avant le lancement de l’AuRA Rugby Tour, qui aura lieu le samedi 26 mars sur l'Anneau de vitesse de Grenoble. Cette tournée consistera à rendre visite aux 12 départements de la région dans un bus spécialement décoré pour effectuer la promotion du rugby, de ses acteurs, mais aussi des savoir-faire locaux en termes de culture, d'artisanat, ou de gastronomie.

Le Village sera ouvert le samedi de 14 à 18 heures (pendant que le « Wonder women week-end », à savoir deux tournois M15 et M18, rassemblera sur les sites de Bachelard et Saint-Martin d’Hères pas moins de 400 filles) et le dimanche de 9 heures à 15h30, avant d'aller encourager le XV de France Féminin au stade des Alpes.