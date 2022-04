Pour affronter l'Angleterre à Bayonne, dans le stade de Jean-Dauger (15h15), le staff du XV de France a procédé à trois changements dans son XV de départ. La deuxième ligne de Blagnac Audrey Forlani est de retour dans la cage aux côtés de Madoussou Fall, tandis que l'habituelle deuxième ligne Céline Ferer glisse sur le flanc de la mêlée, prenant ainsi la place de Julie Annery, remplaçante.

À l'ouverture, Caroline Drouin est remise de sa légère blessure au genou et retrouve sa place de titulaire. De fait, Jessy Trémoulière prend place sur le banc. C'est le seul changement opéré dans la ligne arrière. À noter que la talonneuse Agathe Sochat et Caroline Drouin sont vice-capitaines, et aideront la capitaine Gaëlle Hermet dans sa tâche.

Puissance et hauteur maximales

En composant ce pack, le staff du XV de France a clairement voulu lui donner de la puissance dans le jeu courant en associant Fall à Forlani et en alignant une troisième deuxième ligne en la personne de Céline Ferer en 6. Il a aussi voulu lui ajouter de la hauteur car la présence de Ferer est un atout supplémentaire en touche, domaine où la Toulousaine excelle, par sa taille et ses qualités techniques.

La première ligne, très performante la semaine dernière au pays de Galles, est logiquement reconduite. Hormis le retour de Drouin à l'ouverture, la ligne d'attaque est inchangée. Marine Ménager et Caroline Boujard sont aux ailes, Vernier et Filopon sont reconduites au centre, et Chloé Jacquet garde son poste d'arrière. Sur le banc, Yliana Brosseau remplace Assia Khalfaoui.

Le XV tricolore : 15. Jacquet ; 14. Boujard, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. M. Ménager ; 10. Drouin (vice cap.), 9. Sansus ; 7. Hermet (cap.), 8. R. Ménager, 6. Ferer ; 5. Forlani, 4. Fall ; 3. Joyeux, 2. Sochat (vice cap.), 1. Deshaye.

Les remplaçantes : 16. Touyé, 17. Lindelauf, 18. Brosseau, 19. Annery, 20. Gros, 21. Chambon, 22. Trémoulière, 23. Boulard.