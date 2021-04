Alors que la sélection italienne devait avoir l’avantage du terrain, les dirigeants de la Fédération ont accepté la demande de leurs homologues irlandais, seule possibilité pour voir la rencontre se dérouler. En effet, les joueuses de la Verte Erin n’étaient pas en capacité de faire le voyage en raison des conditions drastiques de quatorzaine que le gouvernement irlandais leur aurait imposées au retour au pays et étaient prêtes à renoncer à jouer ce match qui doit attribuer la troisième place du Tournoi des 6 Nations féminin 2021.

Un fair-play salué par Ben Morel, le PDG du 6 Nations : "Nous souhaitons sincèrement remercier la Fédération italienne et l'équipe nationale féminine italienne pour avoir accepté ce changement. L'Italie et l'Irlande ont joué un excellent rugby dans ce Tournoi et nous attendons avec impatience ce grand match."