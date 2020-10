Selon le Telegraph et confirmé par nos informations, la rencontre entre la France et l’Irlande programmée dimanche à 14 h 30 va être annulée. Dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, il devait permettre aux deux équipes de se départager. Elles qui sont deuxièmes ex æquo avec 13 points chacune mais un goal-average pour l’instant en faveur de la France. Mais malgré tous les efforts fournis par les deux camps, la pandémie de la Covid-19 aura finalement eu raison de cette rencontre.

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tout essayé. Au pied levé, les Françaises avaient même accepté d’inverser le lieu de la rencontre la semaine passée pour qu’elle se tienne en Irlande plutôt qu’au Stadium de Villeneuve d’Ascq, lorsque l’Irlande annonça son confinement.

La fin du Tournoi menacé

Certaines joueuses en Vert sont amateures et les nouvelles mesures sanitaires de leur pays les condamnaient à subir une quatorzaine à leur retour. Chose qu’elles ne pouvaient pas se permettre professionnellement parlant. Cette fois-ci ce sont des cas positifs côté français qui forcent l’organisation à annuler de nouveau la rencontre. Report, perdu sur tapis vert pour les Bleues, ou simplement annulé, la question se pose de nouveau avec des données différentes dans un brouillard de plus en plus épais.

Tout d’abord car le calendrier semble de moins en moins compressible, puisqu’à l’issue de la saison se profile la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Compétition pour laquelle le XV du Trèfle n’est toujours pas qualifié. Elle devait disputer le dernier billet européen en décembre avec l’Écosse, l’Italie (et l’Espagne) à qui il manque encore deux rencontres du Tournoi à disputer. Ajoutez au processus de qualification un dernier de repêchage initialement programmé en 2020 et vous comprendrez que ça bouchonne. Même si l’organisation du 6 Nations souhaitait absolument que la compétition aille au bout, la contre-performance des Humbles et Affamés en Écosse samedi dernier a assuré la couronne aux Anglaises, réduisant grandement l’intérêt sportif des quatre rencontres restantes, au moins répartis sur deux week-ends.

Pour en revenir aux Bleues, la Tournée de novembre est de nouveau en suspens. Initialement prévu en Nouvelle-Zélande, les filles d’Annick Hayraud avaient revu leurs plans, en programment une double opposition contre les Anglaises qui semble aujourd’hui compromise. Selon nos informations, le championnat d’Elite 1 féminine est pour le moment suspendu aussi. Les problématiques de mars réapparaissent. Impossible de jouer des rencontres internationales, si les filles ne jouent pas, et ne s’entraînent pas avec leurs clubs. De nombreuses précisions devraient être apportées dans les jours à venir.

Par Baptiste Barbat