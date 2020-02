Tous les deux ans, Françaises et Italiennes s'affrontent dans l'Hexagone pour le Tournoi des 6 Nations féminin. Cette année, les Bleues reçevront les membres de la Squadra Azzurra à Limoges. Au vue des précédents résultats, les joueuses italiennes ne s'attendent pas à une partie de plaisir. En 6 matchs à domicile, les françaises n'ont jamais connu la défaite. Pire encore, les quatres dernières confrontations se sont toujours soldés par un Fanny pour les Transalpines : 32-0 en 2012, 29-0 en 2014, 39-0 en 2016 et 57-0 en 2018 ! Si l'optimisme est de mise, il faudra énomément se méfier du sursaut d'orgueil italien compte tenu de la progression que l'Italie connaît depuis quelques années. L'année dernière le XV de France a enregistré une défaite cuisante à Padoue 31-12. L'italie a alors finit pour la première fois de son histoire devant la France, et s'est révélée comme la véritable bonne surprise du Tournoi.

" En ce moment, l'Italie cest top 5 mondial sans problème "

L'écart se ressere donc petit à petit entre les deux Nations. Si à domicile les Bleues sont tout le temps souveraines, en déplacement elles ont de plus en plus de mal à obtenir la victoire. Trois défaites sur les quatre derniers matchs en Italie. L'entraîneur du XV de France féminin, Samuel Cherouk, est conscient de la nouvelle dimension prise par la Squadra Azzurra : "Les Italiennes ont un jeu fait de mouvement, d'intensité et de vitesse donc c'est trés compliqué de jouer contre elles. En ce moment, l'Italie cest top 5 mondial sans problème". Même si avec ce genre de discours l'entraîneur français tente sûrement de s'enlever le plus de pression possible, il n'en reste pas moins qu'il redoute énormément cette équipe. Il faudra réaliser un tout autre début de match que celui réalisé le week-end dernier, afin de poursuivre cette belle série d'invincibilité à domicile face aux Transalpines. Samuel Cherouk a, d'aillleurs, fait le choix de propulser ses huit remplaçantes du match contre l'Anglettere dans le XV de départ. Il espére sûrement que ces joueuses seront dans la continuité de leurs belles entrées effectuées contre le XV de la Rose.

Par Thibaud Gouazé