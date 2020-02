On ne sait pas vraiment si les Françaises ont digéré leur défaite face aux ogresses anglaises dimanche dernier. Mais une chose est sûre, elles n'ont pas envie, mais alors pas envie du tout de se louper ce soir face aux Italiennes au Stade Beaublanc de Limoges. Les filles entendent bien demeurer la deuxième force européenne et ce rendez-vous n'a rien d'une partie de relance facile. Le défi sera sans doute plus ardu que celui des hommes car en 2019, les Italiennes s'étaient imposées 31 à 19 à Padoue. Un résultat qui avait fait sensation avec quatre essais pour les locales et des Bleues totalement dépassées en fin de match.

Ce n'était pas un feu de paille car les Transalpines ont réussi à s'imposer au pays de Galles la semaine dernière (19-15). « Depuis deux ou trois ans, cette équipe a vraiment progressé.... Pour elles, jouer la France est un défi en plus, » a confié Safi Ndiaye. On sait que les Françaises ont revu avec recul le match de l'Angleterre et qu'elles ont médité sur leur entame catastrophique et leurs quinze plaquages manqués dans les trente premières minutes. Mais elles ont aussi constaté avec plaisir que leur conquête avait tenu la route, et plus encore, contre l'Angleterre. Tout n'est donc pas perdu d'avance contre les nouvelles outsiders du rugby européen.....