Les Françaises s'inclinent pour ce premier match du Tournoi des 6 Nations (13-19). Sans dominer réellement la partie, les Bleues pouvaient revenir au score en fin de match. Mais avec les choix de prendre la pénaltouche ou la mêlée sur les multiples pénalités, Gaëlle Hermet et ses coéquipières n'ont pas pris les points au pied pour tenter d'aller derrière la ligne d'en-but.

Les Bleues ne sont pas bien rentrées dans la rencontre avec 25 minutes complètement à l’avantage des Anglaises. Après 9 minutes de jeu, c’est Abby Dow qui plante le premier essai en faveur du XV de la Rose, après une action faite de fixation juste devant la défense et de justesse technique dans la transmission. L’ailière, bien amenée par ses coéquipières de la ligne de trois-quarts, n’a plus qu’à aller dans l’en-but et aplatir. Les coéquipières de Gaëlle Hermet n’existent presque pas et n’ont quasiment pas touché le ballon. Mais juste après la blessure de Gabrielle Vernier, Poppy Cleall marque le deuxième essai anglais. Derrière un maul pénétrant surpuissant, la deuxième-ligne n’a plus qu’à se coucher dans l’en-but pour aplatir le ballon.

Finalement, Laure Sansus réussit à marquer l’essai de la révolte pour les Françaises après une percée magistrale de Gaëlle Hermet. Jessy Trémoulière réussit une pénalité mais le retard au score lors du retour aux vestiaires est déjà là, côté Bleue. Les Bleues ont mis beaucoup de temps à rentrer dans la partie et surtout elles ont été secouée d’entrée de match, par des Anglaises bien en place et dominatrices sur les points de rencontre.

Des choix forts devant la ligne anglaise

Le retour des vestiaires est plus équilibré sur les 10 premières minutes, puis les Françaises semblent prendre un léger avantage. Même si le score ne change pas et reste pour les Anglaises, Safi N'Diaye donne un second souffle et toute l'équipe se remet au niveau. Mais Emily Scarratt conclut une action de grande envergure. Après avoir monopolisé deux adversaires, Zoé Harrison réussit à passer les bras pour envoyer sa coéquipière du centre, directement dans l'intervalle et dans l'en-but. Les femmes d'outre-manche prennent à nouveau un break au score.

Alors que les joueuses d'Annick Hayraud dominent largement en mêlée et obtiennent des pénalités pour revenir dans le match mais sans marquer des points. Les Bleues reprenent la partie en main. Jessy Trémoulière passe une nouvelle pénalité pour revenir un peu plus au score. Pourtant proches de l'en-but durant de longues minutes, le score n'a pas changé en faveur des françaises en fin de match. Les joueuses de Simon Middleton ont gardé le ballon pendant 3 minutes et ce, jusqu'au coup de sifflet final.

Durant toute la rencontre, les Françaises ont pêché en défense avec de nombreux plaquages manquées qui ont permis aux Red Roses d'avancer sur le terrain. La mêlée est un point positif, conquérante et surtout dominatrice, en conquête les femmes en bleu ont performé. Mais le jeu de vitesse et d'initiative jouée par Gaëlle Hermet et ses coéquipières d'ordinaire, a été oublié pour cette rencontre avec des sorties de balle souvent lentes, ne permettant pas de lancer les feu follet de l'arrière garde des Bleus.

Par Bastien Rodrigues