Changement de formule pour les Féminines, la France en poule B avec l'Irlande et le pays de Galles

Le Comité des 6 Nations a opté pour un changement exceptionnel de formule, similaire à celui de la Coupe d’Automne des Nations disputé par le XV de France masculin cet automne. Ainsi, les six équipes ont été réparties en deux poules (Angleterre, Ecosse et Italie dans la A ; France, Irlande et pays de Galles dans la B) et les deux équipes premières de poule s'affronteront en finale le week-end du 24 et 25 avril. En phase de poule, chaque équipe jouant un match à domicile et un à l’extérieur. Ainsi, les Bleues affronteront les Galloises le week-end du 3 et 4 avril 2021 et les Irlandaises le 17 ou 18 avril.