Un mix entre pluie et terrain synthétique a perturbé des joueuses du XV au Coq tout à la fois pénalisées comme maladroites afin d’espérer conclure leurs possessions de balles. C’est un résumé de ce match de reprise des Bleues qui ont semblé en manque de repères en Ecosse, après tant de mois sans jouer.

Heureusement, leur conquête a répondu présent. Les mêlées ont avancé et obtenu des pénalités. Les touches ont été ces rampes efficaces qui ont permis de marquer par deux fois. Aux 5e et 46e, pénal’touches et groupés pénétrants ont ainsi permis les essais de N’Dyaye et Sochat. Les Bleues ont ainsi eu le privilège de toujours jouer avec l’avantage du score.

En pensant déjà à 2021

Cailloux dans la chaussure, vers l’heure de jeu, les remplacements ayant été faits et Corson devant sortir sur une énième blessure, c’est à 14 que les joueuses d’Hayraud ont dû achever cette rencontre. Trop dur. Face à une attaque classique et au talent de Jade Kenkel (raffut et deux contre un parfaitement joué), Shankland a fêté sa première sélection en marquant l’essai de l’espoir en coin. Sauf que d’essai de l’espoir, il est devenu essai du match nul quand Nelson a transformé en coin pour un 13-13 final.

Alors que le dernier succès écossais contre les Bleues datait de 2010, ce nul ressemble à une victoire pour les Britanniques. Les Françaises elles vont prendre la direction de l’Irlande lors du prochain weekend pour le dernier match de ce Tournoi 2020, en pensant déjà à 2021.