Comme nous vous l'annoncions hier sur Rugbyrama et aujourd'hui dans le journal Midi Olympique, la Fédération française de rugby a confirmé hier soir que la dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations féminin, France -Irlande, a été reporté officiellement par l'organisation du Tournoi à une date encore inconnue. Qui semble même difficilement programmable. La cause, des cas positifs à la covid ont été décelés du côté des Bleues. Le dernier match de ce Tournoi entre le pays de Galles et l'Écosse a aussi été reporté.