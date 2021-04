6 Nations Féminin 2019 - Les Bleues surclassées à Doncaster

Plus mobiles, plus rapides, plus alertes, les Anglaises étaient supérieures dans tous les compartiments du jeu ce dimanche après midi à Doncaster. Elles ont étouffé les Bleues avec 4 essais marqués lors du premier acte. Les Bleues ont semblé dépassées lorsque les Anglaises balayaient le terrain avec une exceptionnelle Katy McLean à la baguette. Des mouvements d'envergure souvent conclus en bout de ligne sans que les Françaises ne puissent réagir. Malgré la volonté de Romane Ménager avec plusieurs charges dévastatrices à son actif, la Montpelliéraine et ses partenaires ont subi les assauts anglais sans réellement pouvoir rivaliser.

Une première mi-temps calamiteuse

Quatre. C'est le nombre d'essais encaissés par les Françaises au cours de la première période. Une première mi-temps calamiteuse avec un premier essai Anglais marqué dès là 5ème minute. Puis les Bleues vont subir les vagues successives blanches et encaisser trois essais supplémentaires (11), (26) et (36). Les partenaires de Gaëlle Hermet se sont épuisées à défendre sans jamais arriver à inverser la pression. Souvent dans l'avancée, les Anglaises ont pris le dessus physiquement et n'ont jamais semblé baisser pavillon. Cette première mi-temps extrêmement aboutie des Anglaises a douché les ambitions de victoires tricolores dans ce crunch 2019.

Katy McLean : le facteur X

La demie d'ouverture anglaise a montré toute l'étendue de sa classe cet après-midi face aux bleues. Une technique individuelle hors du commun, une vision du jeu aiguisée et un coup de pied millimétré, McLean est une des grandes dames de ce succès Anglais. Délivrant plusieurs passes au pied d'une extrême justesse, elle aura grandement participé au succès de son équipe. A l'aise dans le jeu, toujours dans le bon tempo, elle a également ouvert de nombreuses brèches pour ses partenaires en cadrant intelligemment la défense Française. En résumé, une performance de haut niveau.