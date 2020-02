5e forfait en trois jours pour les Bleus, Mignardi quitte Brive... Voici Les 5 infos de ce lundi

Les Bleus enregistrent un nouveau forfait avec Etien...

Week-end noir pour nos Français. Après les forfaits de Cyril Cazeaux, Baptiste Couilloud, Sekou Macalou et Julien Hériteau; qui sont remplacés respectivement par : Guillaume Ducat, Baptiste Delaporte, Maxime Lucu et Lucas Tauzin. C'est le prometteur Lester Etien (24ans, 0 sélection) qui est contraint de céder sa place au sein du groupe France. Auteur de l'essai de la gagne à Pau ce week-end, c'est le Clermontois Alivereti Raka qui est appelé pour prendre sa place.

... Tout comme les Bleues

Il n'y a pas que l'équipe de France masculine qui enregistre des blessures, les féminines aussi sont touchées. C'est Rose Bernadou qui déclare forfait pour le match face aux Galloises. Elle qui espérait peut-être goûter à la joie d'une première sélection avec les Bleues est contrainte de laisser sa place. La jeune Montpelliéraine est suppléée par la joueuse de Bobigny, Yllana Brosseau.

Le soldat Mignardi quitte Brive

Cruelle nouvelle pour les fidèles du CAB même si elle était attendue. Le club Briviste a annoncé, via un communiqué, que son centre Arnaud Mignardi a résilié son contrat. Mis à l'écart du groupe et en situation de litige avec ses dirigeants, le joueur s'était blessé au coude lors du match d'accession au Top 14 la saison dernière, et n'avait plus joué depuis. Après 9 ans de bons et loyaux services, le joueur originaire d'Auch pourrait rebondir en Pro D2. Il serait attendu à Mont de Marsan, dans la semaine, pour parapher un contrat jusqu'en juin prochain.

Kaino et Tolofua prolongent leur aventure

Du côté du Stade Toulousain les bonnes nouvelles se succèdent. Après avoir divulgué, vendredi dernier, la prolongation de contrat du talonneur Peato Mauvaka, ce sont pas moins de deux joueurs qui poursuivent l'aventure toulousaine. Jérôme Kaino et Selevasio Tolofua continueront de faire les beaux jours des rouges et noirs. Le double champion du monde all-blacks, dont son contrat expiré à la fin de la saison, a signé pour une année supplémentaire. Tandis que le jeune 3e ligne de 22 ans est maintenant lié au club jusqu'en 2023.

M6 se positionne pour la coupe du monde 2023

Possible chamboulement concernant la diffusion des matchs pour la prochaine coupe du monde de rugby. Alors que la dernière édition, en 2019, était exclusivement retransmise par TF1. Nicolas de Tavernost, Président du groupe M6, a annoncé sur BFM business que sa chaîne serait candidate pour la diffusion des matchs de la compétition, qui sera sur notre territoire, du 8 septembre au 21 octobre 2023. Déjà co-diffuseur de l'Euro 2020 de foot, le groupe élargit donc son champ d'action et s'ouvre au rugby.

Par Thibaud Gouazé