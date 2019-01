2 joueurs approchés par Bayonne, un Springbok prolonge dans son club... Les 5 infos de ce lundi

Monribot et McIntyre dans le viseur

Comme le révèle Midi Olympique dans son édition du lundi 31 décembre 2018, Jean Monribot et Jake McIntyre, ont été approchés par Bayonne. Si rien n’est encore signé, l’Aviron envoie un signal fort quant à sa prochaine politique de recrutement.Récemment, un dirigeant influent de l’Aviron bayonnais nous confiait ainsi avoir fait du retour de Monribot un objectif prioritaire, en vue de la saison prochaine. Soumis à rude concurrence sur la Rade (Raphaël Lakafia, Facundo Isa, Liam Messam, Stéphane Onambele…), le joueur devrait prendre une décision dans les semaines à venir.

Les Bayonnais ont contacté l’Australien d’Agen Jake McIntyre (24 ans) en fin de contrat. Le SUALG souhaite le conserver mais le joueur ne serait pas opposé à l’idée de poursuivre sa carrière sur la Côte basque.

Les arbitres pour la 14ème journée sont connus

La ligue Nationale de Rugby vient de dévoiler la liste des arbitres qui officieront lors de la 14e journée de Top 14.

Stade Français – Perpignan : A venir

Grenoble – Castres : M. Dufort (ligue Nouvelle-Aquitaine)

Pau – Bordeaux : A venir

Montpellier – Lyon : M. Garcès (ligue Nouvelle-Aquitaine)

Agen – Toulouse : M. Ruiz (ligue Occitanie)

Racing 92 – Toulon : M. Raynal (ligue Occitanie)

Clermont – La Rochelle : M. Lafon (ligue Auvergne-Rhône-Alpes)

Sale : l'international Springbok Faf De Klerk prolonge

Le demi de mêlée sud-africain est désormais lié au club jusqu'en 2023. Passé par les Lions (Super Rugby), Faf de Klerk est à Sale depuis 2017. L'international Springbok a joué à 25 reprises avec le maillot des Sharks la saison dernière.

Clermont : Fernandez confirme son départ à la fin de l'année

Si le joueur possède encore une année de contrat, un accord a été trouvé avec les dirigeants auvergnats. Ce que l’intéressé a confirmé lui-même, quelques jours plus tard, dans la presse de son pays d’origine : "Je ne me sens pas bien au club, depuis quelque temps. Je ne joue pas assez, et quand je suis sur le terrain, je ne me sens pas à l’aise. Je ne suis pas à cent pour cent. C’est dans la tête. Le club a accepté que je parte un an plus tôt. Et c’est comme ça que les dirigeants se sont mis à la recherche de mon remplaçant."

Un futur journaliste au Midol ?

Lors du déplacement d'Agen sur la pelouse de Lyon (défaite 52-20), une scène cocasse a eu lieu entre Yohan Montès et l'arbitre de la rencontre monsieur Chalon.

Pour la petite histoire, Raphaël Chaume a reçu de la part de l’envoyé spécial de Midi Olympique qu’une seule étoile, mais la rédaction est prête à accueillir Yohan Montès quand il le souhaite.