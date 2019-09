Les tops :

Le 100e derby pour Brive

Les Brivistes se sont imposés 28-21 dans le 100ème derby avec le voisin clermontois, ce dimanche. Le CAB a rythmé le jeu dans leur antre d'Amédée-Domenech en inscrivant trois essais en première période par Namy (4'), Fa'aso'o (17') et Galala (31'). Pénalisés seulement deux fois durant les quatre-vingts minutes de jeu, les Corréziens doivent aussi leur succès à leur grande discipline. Clermont, n'a pas pu revenir malgré les trois essais de Lee (24'), Moala (53') et Cassang (68'). Le promu glane donc un premier succès et pas des moindres, côté Auvergnats, des regrets pour cette première défaite.

Le carton des Blacks contre les Tonga

Samedi, les All Blacks ont étrillés les Tonga (92-7) dans leur dernier match de préparation à la Coupe du Monde au Japon. Avec 14 essais au compteur, les Néo-Zélandais ont dominé logiquement les Tongiens dans un match à sens unique où l'ailier George Bridge s'est distingué en inscrivant un quadruplé. Le capitaine Siale Piutau a inscrit le seul essai pour les Tonga, à quatre minutes de la fin, dans un dernier baroud d'honneur. Les Blacks, favori du Mondial, seront confrontés à une opposition d'un autre niveau le 21 septembre contre l'Afrique du Sus à Yokohama. Les Tonga commenceront leur entrée dans la compétition face aux redoutables Anglais.

Béziers s'impose à Aurillac

Les Bitterois remportent leur première victoire (24-20) sur la pelouse d'Aurillac. Un match où les Heraultais démarrent fort avec un essai à la 8e minute par l'arrière Zenon avant que Douglas inscrive le deuxième à la 22e minute. Ponctuée de cartons jaunes, l'issue de la rencontre semble se dessiner à l'heure de jeu, où l'ASBH mène trois essais à zéro. C'était sans compter sur l'orgueil cantalien. Avec 21 points de retard à la 61ème minute, Aurillac a réalisé une belle remonté au score et ne s'incline que de quatre points.

Les flops :

Toulon coule à Mayol

Les Varois se sont inclinés 20 à 6 sur leur pelouse contre Lyon ce samedi. En début de semaine, Mourad Boudjellal avait qualifié de "mercenaires" les Lyonnais passés par la Rade. Une attaque à laquelle Pierre Mignoni, manager du LOU, a répondu d'abord sur le terrain. A commencer par une défense hermétique, un mur face auquel les Toulonnais n'ont pu inscrire que deux pénalités par Belleau (35' et 44'). Pour rappel, les Lyonnais n'ont pas encaissés le moindre essai depuis le début de la saison. Ajouté à cela la perte de la charnière Webb-Carbonnel dans le premier quart d'heure, le RCT a été dominé par un LOU dans une forme étincelante.

Provence Rugby perd à la maison

Défait 26-17 contre Grenoble ce vendredi, Provence Rugby signe sa première défaite de la saison. Un début de match en trombe pour les Isérois avec un essai à la 2eme minute par le troisième ligne Ancely. Le duel de buteurs entre Germain et Massip a tourné à l'avantage du Grenoblois (4 pénalités à 1) ce qui a permis aux visiteurs de créer l'écart. En fin de match, les deux essais des remplaçants Bau et Lacelle n'ont pas permis à Provence Rugby de recoller au score.

Le Japon chute avant son Mondial

A 11 jours de la Coupe du monde au Japon, les Brave Blossoms se sont inclinés contre des Springboks en quête de revanche par rapport à la douloureuse défaite contre ces mêmes Japonnais à la Coupe du monde 2015. En première période, Cheslin Kolbe a inscrit le premier essai, avant que Mbambi signe un doublé, 22-0 à la pause. La vapeur ne s'inversera pas, les Japonnais n'inscrivant qu'un essai sur la rencontre. Une performance décevante même si elle était attendue pour les hôtes du Mondial.