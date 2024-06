Vidéo. "Vannes peut s’implanter durablement en Top 14"

Le RC Vannes est champion de Pro D2. Les Bretons vont découvrir le Top 14 après avoir battu en finale le FC Grenoble 16 à 9. Un club qui a les armes pour faire sa place dans la première division du rugby français.

Les Vannetais ont enfin atteint leur but. Après un sacre en finale de Pro D2, face à Grenoble, le RCV évoluera en Top 14 la saison prochaine. Un projet construit depuis de longues années et porté par un Jean-Noël Spitzer qui est parvenu à transformer ce club pour l’envoyer au plus haut niveau.

Vannes, tant par ses infrastructures que par son projet sportif, semble avoir les épaules pour s’installer dans l’élite du rugby français. Dans la troisième mi-temps, les journalistes du Midi olympique évoquent l’ascension des Bretons.