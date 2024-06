Auteur d’un triplé pour conclure cette saison, Bautista Delguy a une nouvelle fois montré à quel point il était précieux pour l’ASM.

Bautista Delguy a clos sa saison de la plus belle des manières. Au milieu d’une rencontre largement déséquilibrée, l’ailier argentin a fait parler la poudre. De retour à son poste préférentiel après une expérimentation ratée à l’arrière contre Toulon, le Puma a sorti les griffes sur son aile droite. À l’opposé d’un Raka percutant, pas toujours juste mais auteur d’un essai, Delguy a marqué les esprits avec ses courses illisibles et sa vitesse foudroyante.

Une performance symbolique

D’abord sur une passe au pied bien inspirée d’Alex Newsome, puis à la conclusion de deux attaques en première main, l’Argentin s’est sublimé sur la pelouse du Michelin. Avec onzeessais marqués en championnat, Bautista Delguy a dépassé Alivereti Raka et Joris Jurand pour terminer meilleur marqueur de l’ASM. Une performance symbolique d’une saison globalement réussie pour le fantasque argentin. Coupable d’un mauvais placement fatal lors de la réception de Bordeaux-Bègles, l’ancien ailier de Perpignan n’a jamais douté et s’est toujours montré menaçant face aux défenses adverses.

Avec vingt-quatre matchs disputés, dont vingt-trois en tant que titulaire, Bautista Delguy a montré qu’il était un cadre presque indéboulonnable des Jaunards. Fort de trois ailiers intraitables près des lignes, Christophe Urios peut avoir le sourire alors que Clermont accueillera également Lucas Tauzin et Kylan Hamdaoui cet été. S’ils ne sont pas programmés pour être les ailiers indiscutables de l’ASM, le Toulousain et le Parisien auront fort à faire pour perturber Delguy et sa mentalité unique.