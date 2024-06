Dans quelques heures, l’Autorité de Régulation du Rugby décidera si le projet de reprise présenté mercredi dernier par les dirigeants biarrots est viable. Dans le cas contraire, Rouen sera repêché de division Nationale…

La fin de la saga biarrote est proche. C’est en effet ce lundi que l’Autorité de Régulation du Rugby se prononcera sur le projet des repreneurs du Biarritz olympique regroupés autour de l’ancien trois-quarts centre du club, Shaun Hegarty. Nous vous révélions la semaine dernière le montage économique du dossier en question : celui-ci serait en fait articulé autour d’une fiducie comprenant majoritairement Otium Capital, un fonds d’investissement détenu par Pierre-Edouard Stérin, 104e fortune du pays. Otium Capital, un fond de taille modeste, investit chaque année des sommes oscillant entre 100 000 et 40 millions d’euros dans des projets divers. En contrepartie d’avoir sauvé le club, l’entrepreneur Stérin et son entreprise hériteraient de la Villa Rose, un bâtiment jouxtant le stade Aguilera, ainsi qu’une somme de 500 000 euros destinée à être utilisée « en achats de prestations auprès du BOPB en 2024-2025 », selon les termes dudit contrat. Vendredi, Arnaud Dubois, l’un des dirigeants du futur BOPB, nous confiait être serein quant à l’issue du dossier : « Nous avons rassuré l’ARR lors de l’audition de mercredi dernier. Nous sommes aujourd’hui en attente de cette validation juridique mais nous sommes confiants. »

Les Rouennais se tiennent « prêts »

De fait, l’Autorité de Régulation du Rugby demandait quatre millions de cash (un million d’euros pour boucler la saison en cours et trois millions pour garantir la suivante) et si, comme le soufflent les nouveaux propriétaires du BOPB, l’argent a bel et bien été déposé, le BOPB pourra continuer son aventure en Pro D2 en 2024-2025. À ce titre, les nouveaux dirigeants du club basque ont officialisé les arrivées conjointes de James Coughlan (directeur sportif) et Boris Bouhraoua (entraîneur en chef), quand les dossiers relatifs à Enzo Selponi (demi d’ouverture) ou Kitione Kamikamica (numéro 8) semblent également avancer. Pour autant, l’Autorité de Régulation du Rugby validera-t-elle le montage financier sous forme de fiducie ? Difficile à dire à l’heure actuelle et, si jamais le dossier était retoqué, les dirigeants biarrots auraient évidemment la possibilité d’un recours en appel. Si, au bout du bout, Biarritz était in fine rétrogradé administrativement, c’est Rouen qui serait alors repêché de division Nationale.

À ce titre, le patron du club normand Philippe Marty nous confiait la semaine dernière : « On serait prêts. Je vous rappelle que nous avons été relégués en Nationale qu’à l’ultime minute du dernier match de phase régulière de Pro D2 et qu’on s’est battu jusqu’au bout. Ces dernières semaines, on a créé un effectif pour être évidemment compétitif en Nationale mais jusqu’à la dernière journée de Pro D2, j’ai naturellement travaillé sur un scénario de maintien. Nous serions donc opérationnels. On ne veut le malheur de personne mais on souhaite juste que le feuilleton biarrot ait une finalité rapide. On a ainsi du mal à comprendre que tout ça dure autant, puisque l’annonce de reprise du club date, je vous le rappelle, de début avril… »