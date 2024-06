Vidéo. Entretien croisé avec Azéma, Arlettaz et Marty : la méthode catalane

Réunis au début du mois de mai pour un long moment d’échange, Franck Azéma, Patrick Arlettaz et David Marty discutent du concept de catalanité, d’entraînement, de l’évolution et de l’ouverture de l’USAP, de l’équipe de France et même d’Antoine Dupont.

Le Midi olympique a réuni trois hommes qui ont marqué l’histoire de l’USAP. Ensemble ils évoquent la fierté d’être catalan (de naissance ou d’adoption) et la relation qu’ils ont avec ce club de Perpignan. Les trois entraîneurs évoquent plus largement leur carrière et leurs souvenirs. Patrick Arlettaz parle de sa toute nouvelle expérience avec le XV de France. L’entretien complet est disponible dès ce lundi dans le magazine Midi Olympique !