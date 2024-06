Info Midol – Initialement lié au Biarritz olympique par un pré-contrat, l’arrière Thibault Debaes va être libéré et rester à Vannes la saison prochaine.

Champion de France de Pro D2, hier, Thibault Debaes va, selon nos informations, poser définitivement ses valises en Bretagne. Après avoir beaucoup bougé ces derniers mois et voyagé entre la Section paloise, où il a fait ses armes, et le RC Vannes, où il est arrivé début février sous la forme d’un prêt, l’ouvreur/arrière va définitivement s’engager avec le futur promu. Un contrat pour les trois prochaines années est évoqué.

Au BO, les pistes menant à Selponi et Dolhagaray sont toujours d’actualité

Les nouveaux dirigeants du BO ont accepté de libérer Debaes, initialement lié au club basque par un pré-contrat qu’il avait signé du temps où Jean-Baptiste Aldigé en était le patron. Shaun Hegarty et ses équipes sont maintenant à la recherche de son remplaçant et d’un autre renfort puisque Billy Searle a quitté Biarritz. Comme évoqué dans ces colonnes, ils discutent avec Thomas Dolhagaray et Enzo Selponi. Ces deux pistes sont toujours d’actualité.