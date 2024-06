Il devrait y avoir du mouvement à la tête des staffs au sein de plusieurs clubs de Top 14 lors de l’intersaison à venir. Ce pourrait être le cas du côté de Lyon, de Castres ou de Montpellier… Explications.

Ce lundi, Patrice Collazo (sous contrat à Montpellier et qui doit prolonger pour deux ans), Karim Ghezal (sous contrat avec Paris pour deux saisons), Jeremy Davidson, Joe El Abd (qui doivent tous deux encore une année à leurs clubs respectifs, à savoir Castres et Oyonnax), et Jono Gibbes (engagé avec la fédération néo-zélandaise et sa sélection des moins de 20 ans) sont normalement assurés de leur futur professionnel pour l’année prochaine. Sauf que… L’information révélée vendredi par nos confrères de L’Equipe, sur les contacts de Ghezal avec Lyon, ainsi que la possible venue de Gibbes dans le même club, a relancé le marché.

Gibbes vers Lyon, c’est en bonne voie

À Lyon, l’an I de Fabien Gengenbacher s’est conclu par une saison décevante et une onzième place finale. Xavier Garbjosa avait été remercié alors qu’il avait permis au club lyonnais de se qualifier pour les barrages. Gengenbacher, qui avait prolongé durant la saison, serait donc sur le point de prendre du recul avec le terrain et un manager de haut rang devrait être recruté. Lyon a effectivement pris contact avec Ghezal, mais ce dernier – dont le profil est également suivi par Montpellier – a plutôt réussi sa greffe avec Paris et n’est surtout pas libre. Selon nos informations, l’intéressé aurait écouté l’intérêt lyonnais mais n’aurait pas donné suite. Tout comme pour Montpellier. Du côté du Lou, le président Yann Roubert aurait alors contacté ces derniers jours le Néo-Zélandais, Jono Gibbes, déjà passé par Clermont et La Rochelle, et lui aurait formulé une offre. Un accord verbal aurait été obtenu et Gibbes devait négocier, en ce début de semaine, sa libération avec la fédération néo-zélandaise qui ne pourrait intervenir qu’après le Mondial des moins de 20 ans à la mi-juillet. La chose ne paraît pas simple, mais le dossier serait en bonne voie.

Collazo va-t-il prolonger au MHR ?

À Montpellier, le staff va évoluer et ce, quelle que soit l’issue du match d’accession que les joueurs du MHR doivent disputer face à Grenoble. Les jours de deux adjoints de Patrice Collazo, Christian Labit et Vincent Etcheto, seraient comptés. Le propriétaire, Mohed Altrad, souhaite promouvoir au sein du staff Benoit Paillaugue. Et en faire même l’un des entraîneurs principaux. Confiance serait maintenue à Antoine Battut, qui pourrait voir ses prérogatives élargies, et Joan Caudullo, actuellement patron du centre de formation, pourrait une fois de plus se rapprocher des professionnels. S’il semble acquis, que Bernard Laporte, comme révélé dans ces colonnes, va voir son rôle évoluer et devenir président délégué, Patrice Collazo pourrait ne pas prolonger son aventure avec le MHR. Restera-t-il à Montpellier ? On devrait rapidement en savoir plus, une fois l’avenir sportif du MHR déterminé.

Davidson en danger au CO

À Castres, c’est le futur de Jérémy Davidson qui continue à se conjuguer au conditionnel. Il est sous contrat pour une saison encore, mais la non-qualification pour les phases finales pourrait laisser des traces. Dans les coulisses de Pierre-Fabre, le nom de Rory Kockott circule, mais ce dernier ne fait pas l’unanimité. Il serait même plutôt clivant. Celui de Joe El Abd aussi, mais Oyonnax ne veut pas lâcher un entraîneur qui lui a permis de monter en Top 14, malgré la relégation de cette année. Enfin, autre nom qui fait l’actualité : Laurent Travers. Président délégué au Racing 92, il souhaiterait se rapprocher du terrain. Castres se serait renseigné mais surtout Aix-en-Provence. Sa venue semblait être promise, si Provence Rugby avait accédé au Top 14, notamment dans un rôle de directeur du rugby. Depuis, le club a été éliminé par Grenoble…