La bonne humeur qui entourait la rencontre entre Pau et Perpignan fut gâchée par des événements honteux dans les tribunes.

Pour tout vous dire, ce papier était censé louer l’incroyable ferveur catalane. Même à l’extérieur, comme ce samedi au Hameau, les supporters perpignanais ont été géniaux, en étant plusieurs centaines à faire le déplacement pour pousser leur équipe. Leur bonne humeur fut d’abord présente sur le parvis du stade, lors de l’arrivée des deux équipes. Devant l’entrée principale, Béarnais et Catalans se sont mélangés dans la bonne humeur pour offrir un accueil chaleureux à tous les acteurs d’un match de gala. Dans leur tribune du Hameau, où ils étaient regroupés, les Sang et Or ont ensuite donné de la voix, se faisant même parfois plus entendre que le reste du stade. Les joueurs, à juste titre, louaient la ferveur de leurs supporters cette saison. Mais comment omettre les problèmes causés par une minorité encore ce samedi ?

Un stadier frappé

Rien de ce qu’il se passait sur le terrain ne justifiait une telle augmentation de la tension, puis au final des bagarres entre supporters, avec des coups portés à un stadier, qui a dû s’éclipser en sang. Ce qui a été vu fut très honnêtement honteux. En tant que journalistes, nous étions aussi les témoins privilégiés de supporters pleins comme des tonneaux, tenter de nous interpeller dans la salle de presse, ou essayer de rentrer dans le couloir principal avec insistance… Ce sont malheureusement des dérives isolées, qui masquent complètement la bonhomie de la majorité des supporters et qui participent à donner une réputation si puérile aux amoureux du rugby. Et ça, c’est une véritable insulte, qui nous concerne tous.