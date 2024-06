Frustré par la défaite subie à Lyon, malgré une équipe toulousaine largement remaniée qui a subi les assauts adverses dans le deuxième acte, Sofiane Guitoune s’est offert un essai à la dernière minute. Mais, s’il va raccrocher les crampons cet été, lui ambitionne encore de vivre des ultimes émotions sur le terrain en phase finale.

Ce samedi soir, en l’absence d’Antoine Dupont, Julien Marchand ou Thomas Ramos, le trois-quarts centre Sofiane Guitoune était le capitaine du Stade toulousain. Un joli symbole pour l’international français qui, à 35 ans, a choisi de raccrocher les crampons cet été. Et, si le déplacement à Lyon ne revêtait aucune pression pour des Rouge et Noir assurés de conserver leur première place du classement et donc de disputer la première demi-finale de Top 14 (celle du vendredi soir, qui offrira vingt-quatre heures de repos supplémentaires avant une éventuelle finale), l’intéressé a gardé tout son esprit de compétiteur. En effet, le staff toulousain avait logiquement décidé de procéder encore à une large revue d’effectif et de laisser la très grande majorité de ses cadres au repos deux semaines après une finale de Champions Cup qui a laissé des traces, mais Guitoune pestait après la défaite au micro de Canal + : "Cela fait ch… de passer à côté."

Delibes sorti sur blessure

Les Stadistes avaient pourtant réalisé une excellente première période, inscrivant trois essais et leur permettant de mener à la pause (21-12). Mais ils ont ensuite subi la révolte de Lyonnais, pour qui la rencontre n’avait pas d’enjeu majeur non plus, si ce n’est – comme le disait Xavier Mignot au coup de sifflet final – "de finir sur une belle note". Les locaux ont ainsi marqué quatre essais dans le second acte pour l’emporter (40-28). Voilà qui a en tout cas frustré Guitoune : "Nous étions bien partis, avec une bonne première mi-temps. Mais on a loupé la fin de cette première mi-temps et le début de la deuxième, moi le premier. On a fait des cadeaux et c’est trop facile pour eux. On s’est laissé prendre au jeu et on s’est laissé emballer. On n’a pas trop respecté le rugby. En face, il y avait une belle équipe, qui n’avait rien à perdre."

À titre personnel, Sofiane Guitoune a néanmoins terminé sur un joli clin d’oeil, avec un essai inscrit à la dernière minute. L’ultime de son parcours de joueur professionnel ? Avec l’immense concurrence qui règne au centre de l’attaque toulousaine, lui est forcément conscient qu’il a des chances de ne pas être sur le terrain lors des phases finales du championnat de France. Mais tant qu’il reste une opportunité… Surtout qu’après Pita Ahki actuellement à l’infirmerie, c’est Dimitri Delibes qui est sorti sur blessure (touché à la cheville visiblement) à Lyon. Alors, l’ancien Bordelais veut jouer sa carte à fond. Et quand il lui a été demandé ce qu’il avait ressenti, en disputant peut-être son dernier match, lui a répondu : "Il y avait beaucoup d’émotion la semaine dernière (contre La Rochelle, NDLR) parce que c’était à domicile, qu’il y avait ma famille et mes amis. Mais la saison n’est pas finie et ma carrière n’est donc pas finie."