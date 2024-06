Le Stade français a assuré sa place en demi-finale du championnat. À l’issue de la victoire face à TouloN, le deuxième ligne et capitaine du Stade français est revenu sur cette rencontre mais c’est surtout projeté sur la suite…

Paul, avec cette victoire contre Toulon, le club retrouve le stade des demi-finales, et vous la jouerez à Bordeaux… Ça rappelle des souvenirs ?

Oui, c’est vrai que ça me rappelle quelques souvenirs, même si du temps s’est écoulé depuis 2015. Mais c’est une autre histoire, une autre équipe… Ça rappelle des souvenirs, rien de plus.

Vous êtes passé prés d’une défaite. Toulon est revenu très proche en deuxième mi-temps. Que pensez-vous du scénario de ce match ?

Il y a pas mal d’actions où nous avons mal géré certaines séquences. En deuxième mi-temps, il est souvent arrivé que l’on soit chez eux, et que tout d’un coup, on se retrouve très vite à défendre notre camp. C’est une chose qui s’est produite assez fréquemment cette saison. C’est dommage. C’est nous qui nous tirons une balle dans le pied. Il faut mieux gérer ces moments-là. Après, sur le contenu global du match, l’équipe n’a rien lâché et elle a fait preuve de caractère. Ça fait plaisir.

Qu’est ce qui vous contente le plus ?

Tout le monde est resté focus, il y avait une certaine sérénité. Je trouve que nous avons bien géré nos temps faibles. D’ailleurs, c’est une chose que nous avons beaucoup vécu cette saison. Plusieurs fois pendant la saison, nous avons été menés au score et nous sommes revenus sans nous affoler. Je nous trouve très sereins.

Comme durant toute la saison, vous avez encore réussi à vous imposer sans produire un jeu très flamboyant. Que vous inspirent les commentaires sur votre fond de jeu ?

Je répondrai qu’on travaille pour progresser. Nous sommes complètement conscients de nos insuffisances au club, on voit les matchs. Mais nous disposons d’un groupe très humble et travailleur. On vient aux entraînements le matin pour progresser. Et là, je dirai que nous avons encore deux semaines pour progresser dans notre jeu. Chaque jour va compter. On en est conscient, on est lucide.

Conquête, défense, gros jeu au pied : si on vous dit que votre équipe est définitivement pénible à jouer ?

Ça me va, je suis content. Je le prends comme un compliment.