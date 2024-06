Pour le dernier match de son immense carrière, le légendaire Sam Whitelock a réalisé une belle prestation avec la Section face à Perpignan. Les adieux d’un monstre sacré du rugby qui aura marqué son sport.

Sam Whitelock s’est offert une sortie à son image : taiseuse mais glorieuse. Réservé en-dehors du terrain, le Néo-Zélandais a pris pour habitude de laisser son jeu parler à sa place. Ce même niveau jeu qui lui a permis d’avoir un palmarès si grand et une aura si particulière. Double champion du monde, recordman d’apparitions sous le maillot néo-zélandais, septuple vainqueur du Super Rugby, joueur le plus capé de l’histoire de la Coupe du Monde… Le deuxième ligne en a fait tomber des records au cours de ses près de 15 ans de carrière. Surtout, il aura marqué l’histoire de son sport en étant celui qui a le plus gagné. Sans pour autant faire forcément partie des joueurs les plus médiatiques, il fut incontestablement un des plus iconiques.

Son arrivée en France après la Coupe du Monde 2023 fut à juste titre un joli tremblement de terre, particulièrement dans le Béarn. Nul doute que la Section paloise s’est servi de cette arrivée exceptionnelle pour revoir ses objectifs à la hausse, au cours d’une saison qui avait si bien commencé. Malgré les blessures et notamment deux commotions, Sam Whitelock a sans doute amené quelque chose de fort à ce groupe relativement jeune. D’ailleurs, même si la décision d’arrêter sa carrière en fin de saison fut plutôt une surprise, Sebastien Piqueronies croit dur comme fer en l’héritage de la légende. "J’y crois terriblement même, lâche le manager de la Section. J’y crois quand j’entends la communion avec le public. J’y crois quand je vois sa prestation majuscule du jour. J’y crois tout simplement quand je vois Hugo (Auradou) lui remettre son cadeau d’adieu."

Un héritage à laisser

Avant cette cérémonie d’au revoir, lors de laquelle Whitelock n’a pas tiré la couverture sur lui, il y a d’abord eu un match. Une rencontre dans laquelle le colosse a joué 80 minutes et a été très bon. Sa solidité et sa science du jeu au sol ont permis aux Palois de dominer leurs adversaires dans la guerre des rucks. Ce n’est pas étonnant si Perpignan a été pénalisé dix fois au sol… "Nous avons été bons sur les rucks défensifs en première mi-temps, où on a réussi beaucoup contre-rucks. Beka (Gorgadze) et Sam ont été incroyables à ce niveau-là", louait Nathan Decron. Le deuxième ligne a aussi su avancer au contact, comme sur son essai en toute fin de partie, qui clôturait de la plus belle des manières une carrière immense.

Sa prestation du jour pourrait presque donner des regrets vis-à-vis de sa décision de prendre sa retraite, puisqu’il est évident que le bonhomme en a encore dans les jambes. "Pourquoi j’aurais des regrets s’il est venu ici ? défendait Piqueronies à la fin du match. Quand un grand monsieur comme ça décide des choses, on ne peut être qu’admiratif. Il a toujours décidé comment il voulait mener sa carrière. Aujourd’hui, il s’est levé et il a décidé d’être bon. Chapeau, il a été bon. Quand un grand monsieur comme ça décide de donner du temps à sa famille…" Alors qu’il a terminé sa carrière sur une nouvelle victoire, nous pouvons affirmer que l’héritage de Sam Whitelock s’étend bien au-delà du Béarn. La légende aura marqué le monde du rugby et dans 50 ans, nous parlerons encore de lui comme le plus grand gagnant de l’histoire.