Malgré le lourd revers de Montpellier à Clermont (52-15), Patrice Collazo a retenu plusieurs données positives. Avant le "jour J" de l’access match, le MHR a changé d’attitude.

La saison est enfin finie pour Montpellier. Condamnés à jouer un access match depuis le 18 mai dernier, et une défaite fatale contre Toulouse, les Cistes ont bouclé leur sombre exercice 2023-2024 à Clermont, par un lourd revers (52-15) sans conséquence. Alors que le public du Marcel-Michelin célébrait ses partants, Patrice Collazo est venu s’exprimer à l’issue de la rencontre, la mine réjouie par la prestation de ses hommes, et plus particulièrement de la classe biberon montpelliéraine. "Le résultat n’était pas la priorité, mais avec beaucoup de jeunes intégrés et des revenants, je trouve qu’il y a trois essais de trop, parce que j’ai vu une défense féroce. Cela fait partie des matchs où le club a besoin de passer. J’ai vu des joueurs concernés. Il y a plein de choses positives notamment la performance des jeunes en allant à Clermont dans ce contexte avec une grosse équipe en face. Cela a été très positif il y a eu des joueurs qui ont haussé leur niveau ils ont bien encadré les jeunes".

Vu la forme de Grenoble, s’ils n’avaient pas eu douze points de retard ils auraient largement fini premiers

Mais si la rencontre en Auvergne ne présentait aucun enjeu, la majorité des Montpelliérains ont allumé leurs écrans pour regarder la finale de Pro D2, opposant Vannes à Grenoble. Comme un clin d’œil, Patrice Collazo retrouvera le FCG une deuxième fois, cette saison, après avoir déjà affronté les Isérois lorsqu’il était manager de Brive. À cette époque, le CAB s’était imposé face à des Grenoblois bien loin de leur forme actuelle. "Vannes a cadenassé la meilleure attaque de Pro D2. On sait qu’on jouera dans un stade de 20 000 personnes face à un club historique. L’année passée, Perpignan s’était détaché sur les vingt dernières minutes, mais vu la forme de Grenoble, s’ils n’avaient pas eu douze points de retard ils auraient largement fini premiers ! De notre côté, on est focalisé sur ce match depuis trois semaines".

Des propos appuyés par Christopher Tolofua."On a préparé cette échéance depuis plusieurs semaines en travaillant en profondeur nos défauts et nos points forts. Le maître-mot de ce dernier mois était de nous améliorer, notamment en effaçant le plus possible les trous d’air que nous avons eu cette année. Beaucoup de joueurs n’ont jamais connu de phase finale, et c’est important de se concentrer uniquement sur nous, et ne pas rajouter des intermédiaires". Derrière, les discours et le regain de forme mentale des Montpelliérains ces deux dernières semaines, le MHR doit maintenant se préparer à son "D-Day" dans un stade des Alpes qui promet d’être incandescent. L’ultime étape d’une saison improbable pour Patrice Collazo, débarqué de Brive, puis arrivé en mission chez le champion de France 2022. "Si je devais définir ma saison en un mot (il rit) ? Quand on est entraîneur on est toujours en apprentissage et ce n’est pas parce qu’on gagne pendant trois mois qu’on gagnera le quatrième. Il a fallu deux matchs pour qu’on déraille et plus je rembobine le fil, plus je commence à voir où est-ce qu’on a déraillé…".