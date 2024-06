Battue par la Section paloise lors de la dernière journée de Top 14 (36-17), l'Usap a manqué de peu son rêve de qualification. Franck Azéma se voulait frustré mais pas abattu.

Perpignan a échoué au pied du top 6 en perdant ce samedi. Quel est le sentiment ?

Il y a de la frustration parce que nous nous sommes préparés pour nous qualifier, nous avons bossé toute la saison pour cela et nous avons été pris d’entrée par un 21 à 0. Dépassés, nous avons fait des fautes. Mais nous n’avons pas lâché, nous sommes revenus dedans en marquant une première fois, puis une deuxième. Nous sommes bien revenus en deuxième mi-temps et à 21-17, nous avons une opportunité de scorer mais nous avons fait tomber le ballon. Dès lors, nous avons été dans la précipitation.

A lire aussi : Top 14 – "Tant qu’il y aura ces guignols…", l’opinion de Pau – Perpignan

Perpignan a été pénalisé 10 fois au sol face à Pau. Comment l’expliquer ?

Nous perdons le match là-dessus. Nous perdons les trois premiers ballons : 21 points encaissés. Ils ont bien ciblé cela et nous n’avons pas été assez réactifs et organisés dans le contact et la présentation du ballon. Le premier soutien a souvent été en retard. Dès que nous avons réussi à changer cela, sur la qualité des duels et l’avancée que nous avons eu, nous avons changé la donne et nous avons réussi à revenir. Nous avons eu 20 où 25 minutes intéressantes entre la fin de la première période et le début de la deuxième. Ce n’est pas suffisant.

\ud83d\udd34Le tableau complet de la phase finale version 2023-2024 !



Le Racing 92 in extremis, l'UBB double Toulon et s'offre un barrage à domicile... Toutes les infos de la soirée sur le site et l'app. pic.twitter.com/x9EB4EBaEt — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 8, 2024

Que retenir de la saison ?

Le voyage a eté beau. Tu ne peux pas retirer cela. Je ne vais pas dire que c’est une bonne saison, tu veux toujours faire mieux mais en début de saison, nous avons souffert… Ce que j’ai dit aux joueurs, c’est qu’ils ont bossé dur. Nous avons aussi passé de bons moments sur le terrain et en-dehors. Quand tu entraînes, bien sûr que tu veux des titres, mais il y a aussi les relations que tu peux avoir à l’entraînement qui comptent. Elles étaient importantes cette année.

Nous sentons quand même une réelle progression du club cette saison…

Il y a beaucoup de choses où nous avons progressé. Nous avons été dans le dur de suite mais les gars ont bossé. Ils ont été récompensés dans le jeu car ils en ont produit toute la saison et c’est bien. Nous avons tous cru au projet et nous nous sommes envoyés. La compétition nous a amené à croire à la qualification jusqu’à la dernière journée ce qui montre que les garçons ont été constants dans le travail et l’assiduité. Il y a des joueurs qui sont justes pour le niveau, c’est comme ça, mais personne n’a lâché et nous n’avons abandonné personne. Il va s’agir d’aller chercher des garçons pour étoffer notre effectif, amener de la qualité, créer de la concurrence et faire passer un palier à l’équipe.

La bonne humeur qui entourait la rencontre entre Pau et Perpignan fut gâchée par des événements honteux dans les tribunes.https://t.co/L2d3tvDETk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 9, 2024

Quels joueurs vous manque-t-il au niveau du recrutement pour la saison prochaine ?

Idéalement, deux ou trois joueurs sur les postes de trois-quarts, en 9 et en troisième ligne. C’est ce qu’on essaye de faire pour pouvoir être plutôt homogènes sur notre prochain début de saison.

Quand est-ce que nous vous revoyons ?

Nous reprenons le 15 juillet et nous avons prévu un stage début août.