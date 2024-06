Revenu des enfers et qualifié in extremis pour les phases finales, le Racing croit en sa bonne étoile au moment d’aborder le dernier virage de la saison…

Ainsi donc, il n’y aura pas d’accident industriel du côté du "far ouest" et, pour la quinzième fois consécutive depuis son retour en élite en 2009, le club de Jacky Lorenzetti s’est samedi soir qualifié pour les phases finales du Top 14. Ainsi donc, l’athlétique Stuart Lancaster a d’un cheveu sauvé la saison francilienne du naufrage et, à voir le sourire qui éclairait samedi soir son visage habituellement insondable, on en déduisit que le manager anglais avait un peu plus tôt compris que c’est le poids de l’histoire, et rien de moins, qui pesait à La Rochelle sur ses épaules et tournait comme une ombre autour de sa nacelle en plexiglas…

Dès lors, le Racing a-t-il aujourd’hui de quoi souffler ? De fait, oui. Peut-il pour autant s’estimer de retour au niveau qui fut le sien en début de saison ? Pas encore, mes seigneurs et à Deflandre, Henry Chavancy et ses coéquipiers, bien conscients qu’il leur serait difficile d’accrocher en terre rochelaise autre chose que ce point de bonus salvateur, se sont avant tout attachés à défendre comme des chiens et occuper au pied la moitié de terrain adverse. « Si on a développé un jeu très simple, disait Clovis Le Bail en conférence de presse, c’est qu’on savait La Rochelle très fort dans le combat et sur les rucks ; on était conscient que cette équipe souhaiterait ralentir au maximum notre jeu. Alors, on s’est adapté. Ce ne fut pas un très beau match mais ça nous convient. » Le Bail ? Parlons-en, justement. Lui dont le temps de jeu est logiquement piétiné dans les Hauts-de-Seine par l’ubiquité de Nolann Le Garrec était soumis à forte pression, samedi soir, au moment de remplacer le golden-boy du Morbihan. Et s’il fut un peu brouillonnasse sur certaines sorties de balle, s’il manqua aussi de précision sur certains de ses coups de pied, l’ancien Palois fit néanmoins le boulot, comme on dit.

Le Bail a décidé de se battre

De fait, il y aurait donc une vie pour le Racing sans Le Garrec et, en attendant de rejoindre la Gironde pour y disputer un match à sa portée, le club des Hauts-de-Seine, qui a fêté son dernier point de bonus défensif comme une victoire en Coupe du monde, sait qu’il peut aussi compter sur son couteau suisse Tristan Tedder, séduisant et plus encore en Charente Maritime. Souvent bien placé au fond du terrain, propre en défense et plus que précis dans son jeu au pied, l’ancien Catalan a légitimé sur ce seul tir au but (75e minute) la réputation de « match winner » qu’il avait avant de rejoindre la banlieue parisienne. « J’ai dit bravo à Tristan, confiait Stuart Lancaster après la rencontre. À l’instant où nous avons perdu Nolann Le Garrec, on savait que Tristan Tedder serait notre buteur à La Rochelle. Sa sélection était évidente. Et là-bas, il a montré tout son caractère et son sang-froid. » Les matchs de barrage se jouant bien souvent sur un coup de dés ou un coup de pompe, la forme de Tedder est pour le Racing un don de Dieu. Enfin, vous voyez l’idée, quoi…