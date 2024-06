Samedi soir, le Stade rochelais a bel et bien prouvé qu’il avait retrouvé son autorité dans le défi physique. En revanche, le rendement de son alignement est à ce jour plutôt préoccupant…

Où en est le Stade rochelais, au juste ? Si elle n’a jamais vraiment tremblé face au Racing 92, la grosse bête de l’Atlantique n’a pas fait non plus une impression délirante, au stade Marcel Deflandre. Au vrai, les coéquipiers de Gregory Alldritt furent certes parfois comme on les aime ou au moins tels qu’on les connaît, c’est-à-dire effrayants dans le défi physique, solides en mêlée fermée et bien organisés en défense. À ce titre, l’entraîneur des avants rochelais Romain Carmignani expliquait samedi soir : "Nous avons récemment regardé notre équipe, les profils de nos joueurs et avons décidé de nous focaliser sur nos points forts." Dans le sillage de Will Sketon, qui repoussa les assauts des avants franciliens avec une effarante facilité et, tel un géant dans une cour d’école déchira maintes fois le rideau de la banlieue ouest, les Rochelais marquèrent les esprits. Surtout lorsque Gregory Alldritt, plus très loin de son meilleur niveau, se joignit au grand Will pour secouer un peu plus le squelette Ciel et Blanc. "Quand nos internationaux avancent, disait Judicaël Cancoriet en conférence de presse, on ne peut que les suivre. Et lorsqu’on est tous alignés, on montre un beau visage. Il nous faut donc, pour la suite, être pénible sur tous les secteurs de jeu". Et c’est ici que nous souhaitons en venir, monsieur Cancoriet…

Latu et Lespiaucq imprécis

Au fil de cet ultime round de phase régulière, le Stade rochelais s’est ainsi montré fort maladroit dans le jeu courant (treize ballons rendus) et, surtout, trop peu organisé dans l’alignement pour espérer offrir à sa ligne d’attaque des ballons dignes d’intérêt. Parce que samedi soir, les Maritimes n’ont pas perdu un, deux ou trois munitions dans les airs. Ils en ont égaré six. Six, nom de Dieu ! Soit six occasions franches de construire un de ces mauls pénétrants qui firent si mal aux Racingmen. Six opportunités de s’offrir une fin de match plus sereine qu’elle ne le fut. "Le Racing, plaidait Romain Carmignani en conférence de presse, c’est l’école de la défense aérienne. Depuis dix ans, c’est leur grande force, peu importe les entraîneurs ou les joueurs qui la dirigent." L’argument a du sens, tant Cameron Woki, Ibrahim Diallo et Will Rowlands sont pénibles à jouer dans les airs. Mais de ce que l’on a constaté samedi soir, les lanceurs rochelais (Tolu Latu et Quentin Lespiaucq-Brettes) furent sans conteste bien trop fébriles, lobant leur bloc de saut à de nombreuses reprises. Toujours privés de leur talonneur Pierre Bourgarit et de leur meilleur sauteur (Thomas Lavault), les Rochelais doivent donc rapidement réagir, s’ils souhaitent ne pas s’exposer prochainement à la goinfrerie du Toulonnais Esteban Abadie, le meilleur contreur du championnat…