Après la rencontre, Judicaël Cancoriet, une nouvelle fois très bon sous le maillot rochelais, a analysé la victoire des siens face au Racing 92.

Comment analysez-vous cette victoire ? Vous avez quelque peu souffert, en touche...

On savait que l’équipe du Racing, avec Cameron Woki, serait dangereuse en touche. Mais je trouve qu’on a essayé de les gêner aussi dans ce secteur de jeu, notamment en première période. Il y a eu une bonne guerre, en somme.

Avez-vous douté au long de cette rencontre ?

Je ne dirais pas qu’on a douté. On s’est simplement resserrés autour de nos leaders, on s’est concentrés sur nous sans savoir ce qu’il se passait sur les autres terrains du Top 14. Et ça a bien fonctionné.

Les retours en forme de Antoine Hastoy ou Gregory Alldritt ont été précieux...

Quand nos internationaux avancent, on ne peut que les suivre. Quand on est tous alignés, on montre un beau visage et il faut conserver ça pour ce week-end. Il faut être pénible sur tous les secteurs de jeu.

Comment appréhendez-vous le prochain quart de finale, à Toulon ?

Maintenant, ce sera un one shot à chaque fois. Il n’y a plus le droit à l’erreur et on va y aller sans se poser de question, en donnant tout ce nous avons encore au fond de nous. L’ambiance au stade Mayol sera dingue et le match sera une guerre de tranchées. On va bien se préparer cette semaine pour espérer aller gagner là-bas.