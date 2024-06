Fier du visage de son équipe en seconde période et de la victoire obtenue à Bayonne (17-28), le manager du Castres olympique, Jérémy Davidson, était en revanche très frustré d’avoir raté la qualification pour un petit point…

Jérémy, ce soir, y a t-il beaucoup de déception, ou êtes-vous content d’avoir rempli le contrat et d’avoir gagné, ce qui vous a permis d’y croire jusqu’au bout ?

Évidemment, il y a beaucoup de déception… On suivait le match du Racing. D’abord, sur la rencontre, il fallait renverser la tendance de la première mi-temps. C’est ce que nous avons fait, nous avons montré beaucoup de caractère. Le banc a beaucoup apporté. Gagner ici est un très bon résultat, nous avons fait une très bonne semaine de travail. Les joueurs étaient très motivés pour accrocher le barrage. Malheureusement, le Racing a marqué à trois minutes de la fin, ce qui nous prive de cette possibilité. Si on veut regarder plus loin, les matchs perdus à la maison nous mettent dans cette situation-là. Nous aurions pu être mieux placés avant cette dernière journée. Après, si on ne regarde que cette rencontre, je suis très content de la deuxième mi-temps. La première a été très difficile avec la météo, l’équipe de Bayonne est très bonne sur les ballons portés. Avec le vent, elle a joué chez nous, nous avons été sous pression. Nous avons pris deux cartons jaunes. Nous avons fait trop de fautes, mais il y a eu une réaction. On savait qu’en gagnant ici, on pouvait espérer une phase finale, mais il y a eu cette dernière action au Racing. On aurait dû faire un meilleur match contre le Racing à la maison…

Comment avez-vous vécu la fin de match ?

J’ai été frustré… On a une pénalité, on tape en touche. Il fallait marquer deux essais pour espérer un bonus offensif et nous avions très peu de temps. On manque la touche et ça nous enlève l’opportunité de tout jouer sur les dernières secondes pour espérer le bonus. C’est difficile de prévoir les scénarios avec tous les matchs en même temps il faut se concentrer sur sa performance. Néanmoins, je suis très fier qu’on termine à la septième place. On aurait pu faire mieux, mais je suis très fier de la performance de ce soir.

Vous jouerez, l’an prochain, la Champions Cup. Est-ce une consolation ?

L’objectif, c’était la phase finale. La Champions Cup, c’est un bonus pour tout le monde, pour le club, mais ce soir, l’objectif, c’était la phase finale. […] Bien sûr qu’on a cru à la qualification. On avait demandé, dans le micro, si tout était bon et ça l’était. Mais trois minutes avant la fin, tout a changé au Racing. Nous avons suivi la fin du match à La Rochelle. Le Stade rochelais ne voulait pas jouer pour marquer un essai de plus. Malheureusement, on ne peut pas influencer les attitudes et les objectifs des autres équipes.

Comment avez-vous senti le groupe au coup de sifflet final ?

Je viens d’arriver face à vous, nous n’avons pas passé beaucoup de temps ensemble. Des mecs partent, c’est très important de les remercier pour leur investissement pendant des années à Castres. Les joueurs ont passé du temps ensemble pour fêter la fin de saison, même si ce soir, il y a un goût amer…

Qu’avez-vous pensé de l’entrée de Loris Zarantonello qui, à l’image du banc, a fait du bien ?

Comme Yan Peysson, il a aidé notre touche. Loris, il amène beaucoup de peps à chaque fois qu’il rentre. Il a fait une superbe saison, progresse avec nous. Il est sur les tablettes de l’Italie et c’est mérité pour lui.