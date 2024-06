Énorme coup dur pour l’UBB. Blessé aux ischio-jambiers, Matthieu Jalibert a sans doute vu sa saison se terminer samedi soir.

Bordeaux se dirigeait vers un succès bonifié tranquille quand survint l’événement que tout un département craignait. Matthieu Jalibert qui se relève en grimaçant, et le staff qui le fait sortir tout de suite pour le remplacer par Yann Lesgourgues. Les images ultérieures ne firent qu’épaissir les inquiétudes, le demi d’ouverture international ne cachait pas sa contrariété et sa douleur tandis qu’on lui bandait la cuisse gauche. Visiblement, le cadreur de Canal + avait des consignes tandis que les observateurs les plus optimistes essayaient de se raccrocher à l’espoir d’une simple béquille.

Premières tendances pessimistes

Mais il devint évident que c’était plus grave que ça. Au micro de Canal +, Yannick Bru déclara : "Il faudra attendre les examens médicaux On a beaucoup préservé cette semaine à l’entraînement, le risque zéro n’existe pas." Après la rencontre, on aperçut le joueur revenir aux vestiaires en boitant soutenu par son manageur et Thibault Giroud Il ne pouvait plus poser le pied par terre. En conférence de presse, Christophe Laussucq se refusa à tout commentaire, tout comme Clément Maynadier. Le joueur va subir des examens dès lundi mais, comme l'indique L'Equipe, les premières tendance étaient très pessimistes. Les premiers symptômes allaient dans le sens d' une impossibilité de jouer dans les prochaines semaines, donc à une fin de saison compromise. On en saura plus évidemment lundi avec les premiers examens. Mais c’est d’ores et déjà un méga coup dur pour l’UBB. Le pire possible.

On rappelle que Matthieu Jalibert avait manqué la fin du Tournoi des Six nations à cause d’un genou récalcitrant. Il avait aussi manqué le huitième de finale européen contre les Saracens et le quart contre les Harlequins. Ironie du sort, Matthieu Jalibert ne devait pas être titulaire contre Oyonnax, mais le forfait de dernière de Louis Bielle-Biarrey l’a propulsé dans le XV de départ (Matéo Garcia passant à l’arrière).