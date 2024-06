Le talonneur bordelais a largement participé au succès bordelais sur Oyonnax 40 à 7. Il s’est ensuite confié sur la soirée, sur la fin de saison qui s’annonce pour l’UBB et sur les sentiments d’un joueur qui se dirige vers la sortie.

Qu’avez-vous ressenti en quittant la pelouse ?

De l’émotion forcément. Ça fait onze ans que je suis ici. Je me dirige donc vers la sortie. Je ressens de la fierté aussi.

Vous meniez 33 à 7 à la pause. On a le sentiment que vous avez fait les choses dans l’ordre ce soir, même si en seconde période vous n’avez marqué qu’un seul essai…

Oui, mais même en seconde mi-temps on a fait de bonnes choses. Mais en première période, on a vécu un match avec une forte intensité et ça a beaucoup couru car Oyonnax a tenté beaucoup de choses. On ne voulait pas prendre un essai mas on en a pris un quand même. Mais nous avons remarqué tout de suite et nous les avons tenus à distance pour conserver ce point de bonus, puis le sécuriser. Ce fut une bonne partie avant les phases finales.

Rencontrer le Racing, qu’est-ce que ça vous inspire ?

Contre le Racing, on a toujours connu des matchs couperets avec souvent une pénalité décisive à la fin. Je m’attends à un match de la même envergure ; Mais il ne faut pas se poser de questions. Mais les phases finales, ce sont des détails, ce n’est que des détails j’ai envie de dire. On va peaufiner certains détails. Quid de votre coéquipier

Matthieu Jalibert sorti blessé à la cuisse gauche à la 73e minute ?

Je ne suis pas médecin, je ne m’aventurerai pas sur ce terrain-là.

Jouer un barrage à la maison, est-ce un avantage ?

Certainement, quand on a 28 000 spectateurs dans son stade, toujours mieux. Tu as l’avantage du terrain, tu ne te déplaces pas. Tu es chez toi toute la semaine pour préparer la rencontre. Oui, si on passe, on aura la chance de rejouer derrière à domicile en demie, mais je pense d’abord au Racing qui a su ennuyer La Rochelle jusqu’au bout et prendre un point de bonus dans les dernières minutes. À Bordeaux, ils vont venir avec un autre état d’esprit, avec des impacts players et des facteurs X.

Depuis 2018 jamais un barragiste ne s’est hissé en finale, qu’en pensez-vous ?

Tu sais, les statiques c’est comme pisser dans un violon, ça ne sert à rien. Autant ne pas regarder ça. Autant penser à jouer notre rugby à fond contre le Racing.

L’UBB termine troisième, comment jugez-vous cette position ?

Vous savez, c’est dur, le Top 14, ça se joue à pas grand-chose… On peut certainement nourrir des regrets. Peut-être qu’on aurait pu faire autre chose, mais peut-être qu’on est à notre place aussi, car on n’a sans doute pas fait le boulot quand il le fallait. Mais finalement, troisième, ce n’est pas si mal. Ça veut dire qu’on sait pas trop mal jouer au rugby. On reçoit en barrage. Nous sommes conscients de nos forces et de nos axes de progression. On sait qu’on aura plus le droit d’avoir de flottements durant nos trois prochains matchs. Il faut arrêter de le dire, il faut le faire.

Vous avez vécu une désillusion en Coupe d’Europe face aux Harlequins, allez-vous vous en servir pour aborder ces barrages ?

Oui, il faut qu’on les ait les dans un coin de la tête pour se souvenir combien ça fait mal… Qu’on ait cette rage en nous. Moi en tout cas, je me préparerai comme ça….