La 26e et dernière journée de Top 14 a tiré sa révérence et avec elle, c’est la saison régulière 2024 qui prend fin. Avant de se tourner vers un sprint final que l’on espère palpitant, il est l’heure de faire les comptes du marathon de la phase régulière.

Couilloud serial marqueur, Toulouse machine à essais

Dans une saison lyonnaise plus que compliquée, Baptiste Couilloud a surnagé en inscrivant 17 essais en 22 matchs cette saison, soit une moyenne de 0,8 par match. Le capitaine du LOU a porté son équipe en inscrivant 65 % des essais de son équipe (26). Le podium des meilleurs marqueurs de cette saison régulière est complété par Damian Penaud qui en a planté 14 pour l’Union Bordeaux-Bègles et Tavite Veredamu avec 12 réalisations sous le maillot de l’Usap. Le Bordelais affiche une moyenne remarquable de 1,1 essai inscrit par match.

Le Stade toulousain, leader du championnat au terme des 26 journées, est logiquement la meilleure attaque de la saison régulière avec 103 essais inscrits. Avec une moyenne de 3,96 par match les hommes d’Ugo Mola ont décroché sept bonus offensifs. L’une des révélations de la saison coté toulousain, Mathis Castro-Ferreira termine meilleur marqueur du club à égalité avec Lebel pour sa première saison en professionnel avec neuf réalisations en 15 matchs (0,6 essai par match).

Stade français sans concession, la digue rochelaise fait front

Le Stade français réalise une saison exceptionnelle, les Parisiens n’ont jamais quitté le top 6 (tout comme le Racing 92) lors de cette saison régulière. Mieux, les hommes de Laurent Labit et Karim Ghezal ont passé 19 des 26 journées dans le Top 2. Les deux premières places synonymes de qualification directe en demi-finale sont d’ailleurs occupées par le Stade français et le Stade toulousain depuis la quatorzième journée.

Le Stade français célèbre sa victoire face à Toulon synonyme de demi-finale. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

La défense des Soldats Roses a souvent été mise à l’honneur cette saison et ce à juste titre avec une moyenne de 19,65 points concédés par match. Mais c’est finalement le Stade rochelais qui est élu meilleure défense du championnat au terme de la saison régulière avec une moyenne de 19,08 points encaissés par match. La Rochelle est la seule équipe sous la barre des 500 points encaissés (496).

Joe Simmonds se présente au Top 14, Segonds le pragmatique

Ceux qui ne le connaissaient pas ont rapidement retenu le nom du Palois Joe Simmonds. Le demi d’ouverture de la Section paloise clôture sa première saison en France en tant que meilleur réalisateur avec 241 points inscrits (51 pénalités / 44 transformations). Le maître à jouer de l’Aviron bayonnais, Camille Lopez, et le numéro 10 de Montpellier, Louis Carbonel, suivent avec respectivement 227 et 189 points.

Joe Simmonds a réussi sa première saison en Top 14. Icon Sport - Scoop Dyga

Les succès du Stade français cette saison se sont bâtis sur une grosse défense, on l’a dit, mais aussi sur la capacité des Parisiens à faire preuve de pragmatisme. Joris Segonds en est sans aucun doute le symbole. L’ouvreur de 27 ans a récompensé les siens en inscrivant notamment trois drops cette saison faisant de lui le meilleur joueur dans cet exercice. Au total, il aura inscrit la bagatelle de 135 points pour le club de la capitale.

Ernest-Wallon imprenable, Charles-Mathon sombre

Marcel-Michelin, Jean-Dauger ou Marcel-Deflandre, le Top 14 compte nombre de places fortes mais cette saison seul Ernest-Wallon (et le Stadium) est resté invaincu. Les adversaires du Stade toulousain sont souvent repartis bredouille de Haute-Garonne, les coéquipiers de Paul Graou (joueur le plus utilisé du club avec 1 433 minutes de jeu en 21 matchs) n’ont concédé que trois points de classement : 1 bonus défensif face à Pau lors de la 20e journée (31-29) et un match nul contre La Rochelle au cours de la 25e journée (31-31).

À Toulouse, Paul Graou est bien plus que la doublure d'Antoine Dupont. Icon Sport - FEP

Le mauvais élève en la matière est sans surprise Oyonnax avec sept défaites à domicile soit un faible score de 46% de victoire. Les hommes de Joe El Abd n’ont pris que 27 points sur 65 possibles. Un bilan loin des standards du championnat, les 182 rencontres de championnats se sont soldés par 20 % de victoire à l’extérieur (37 victoires) pour 78 % à domicile (142 victoires) et trois égalités.

La loi des séries

Il y a dans une saison de championnat des périodes durant lesquelles la pièce tombe toujours du bon côté et même les coups les plus risqués réussissent…

L’équipe qui parvient à créer cette dynamique positive enchaîne alors les performances et semble jouer les rencontres les unes après les autres sans jamais trembler. Cette saison c’est le Stade toulousain qui affiche la plus grande série de victoire avec six succès entre la 12e et 17e journée (quatre à domicile, deux à l’extérieur). Les Perpignanais méritent également d’être salués, eux qui ont débuté la saison de la plus mauvaise des manières avec quatre défaites consécutives avant de réaliser une folle remontée au classement lors de la deuxième partie de saison avec notamment cinq victoires consécutives entre la 18e et la 22e journée.

…Mais il y a aussi les moments où rien ne va

Montpellier champion de France 2022, a connu un exercice 2023/24 plus que compliqué (et cela pourrait même empirer en cas de défaite à Grenoble lors du barrage d’accession). Les Cistes ont touché le fond en début de saison en enchaînant pas moins de huit défaites consécutives entre la 2e et 9e journée. Oyonnax aussi a connu sa période de disette avec le triste bilan de 10 rencontres sans victoire entre la 12e et 21e journée (neuf défaites dont quatre à domicile).

Camille Lopez infatiguable, les Bleus de passage

Indispensable, adjectif et nom masculin : dont on ne peut pas se passer ; synonyme : Camille Lopez. Le maître à jouer de l’Aviron bayonnais est le joueur le plus utilisé de cette saison régulière. À 35 ans l’ancien international a joué 26 rencontres en autant de journées de championnat tous avec le numéro 10 dans le dos. De plus il est rare de voir le basque sortir en cours de match avec 1 892 minutes joué sur 2 080 possibles.

Cette saison, Camille Lopez semble inusable avec l'Aviron bayonnais. Icon Sport - Icon Sport

Année de Coupe du Monde oblige, les Bleus n’ont pas marqué l’édition 2023/24 de Top 14 par leur omniprésence. Entre la Coupe du Monde, le Tournoi, la Champions Cup ou pour certains la préparation des Jeux Olympiques, les tricolores ont été sursollicités et donc logiquement moins présents en championnat avec une moyenne de 12 matchs joués pour les 33 mondialistes. Les titulaires en puissance du XV de France tournent autour d’une dizaine de feuilles de match (Mauvaka 10 ; Marchand 7 ; Penaud 13 ; Fickou 14) tandis que d’autres ont enchaîné à l’image de Baptiste Couilloud (22 matchs) ou de Bastien Chalureau (18 matchs). Pas épargnés par les blessures Pierre Bourgarit et Sipili Falatea n’ont foulé qu’à quatre reprises les pelouses du Top 14.