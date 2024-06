Ce samedi, Vannes est venu à bout de Grenoble, 16-9, pour décrocher son premier titre de champion de France de Pro D2. Après de nombreux déboires traversés ces dernières années, les Bretons vont enfin découvrir le Top 14. Le RCV doit désormais préparer une saison qui s’annonce dantesque, en commençant par consolider son groupe.

Jean-Noël Spitzer et ses joueurs l’ont fait. Après trois déceptions en demi-finales en 2019, 2022 et 2023, le RC Vannes jouera en Top 14 la saison prochaine. Si le manager du club souhaitait se laisser du temps pour réaliser l’exploit des siens, juste après la rencontre, le club breton doit déjà penser à la suite pour espérer se maintenir dans l’élite la saison prochaine.

Penser à la suite, c’est évidemment penser à consolider son groupe, pour espérer rivaliser avec les meilleurs dans la première division du rugby français. "Idéalement, il faudrait pouvoir bâtir en Pro D2 un effectif, comme Bayonne l’avait fait, capable d’évoluer en Top 14", déclarait Olivier Cloarec, président du club, dans nos colonnes il y a plusieurs semaines.

Départs et prolongations

Si le groupe breton devrait rester homogène dans sa globalité, le départ de plusieurs joueurs vannetais est déjà acté pour l'exercice 2024-2025. Parmi eux, les piliers Ximun Bessonart (vers Tarbes) et Andy Bordelai (Bayonne). Les deuxième ligne Darren O’Seah (Valence Romans) et Hamish Bain et enfin le troisième ligne Grégoire Bazin (Colomiers). Thomas Moukoro et Enzo Benmegal, prêtés par le Racing 92, retournons tous deux au sein du club francilien.

À l’exception de Bordelai, l’entièreté de l’équipe titulaire en finale face à Grenoble ce samedi devrait donc continuer la saison prochaine avec le club breton. Un symbole de réussite. Les trois talonneurs expérimentés Pat Leafa (35 ans), Cyril Blanchard (34 ans) et Théo Béziat (30 ans) prolongent d’ailleurs respectivement avec Vannes jusqu’en 2025, 2026 et 2026.

Quatre premiers joueurs en arrivage

Mais Vannes doit également être actif sur le marché des transferts. Le président du club breton Olivier Cloarec se réjouit de l’incroyable progression de la cellule de recrutement du club breton ces dernières années. "Avant cette première demi-finale (en 2019), si je n’appelais pas les agents sportifs, personne ne venait vers nous pour nous proposer des joueurs. Après, ça s’est complètement inversé […] Depuis de nombreuses années, nous avions beaucoup d’atouts pour convaincre les meilleurs joueurs de nous rejoindre."

Le RC Vannes devrait déjà enregistrer quatre arrivées cet été. Hugo Djehi, 26 ans, pilier de Colomiers, qui a joué 14 matchs cette saison. Mais également l’expérimenté deuxième ligne Fabrice Metz, 33 ans, en provenance de Pau (12 matchs en Top 14 cette saison). Le Sud-Africain Christiaan van der Merwe (Nevers) et enfin Inaki Ayarza en provenance de Soyaux-Angoulême. Le centre chilien de 24 ans a notamment participé à la Coupe du monde 2023. Quatre joueurs "JIFF", qui viendront renforcer la formation bretonne l’année prochaine.

Vannes est à l’aube d’un immense défi. Celui de se maintenir en Top 14. Pour cela, les Bretons devront compter sur un groupe solide. Avant tout, et encore plus dans le meilleur championnat du monde, c’est le collectif qui doit primer. Et ça, Olivier Cloarec le sait : "Nous ne voulons pas de star à Vannes, nous souhaitons avoir de bons joueurs capables de se fondre dans un collectif".