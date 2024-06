Romaric Camou a été un des grands acteurs du triomphe vannetais en inscrivant le seul essai de la rencontre et en étant le plus inspiré des trois-quarts bretons. Le natif de La Rochelle a imité ses prédécesseurs maritimes de 2014.

« C’est vrai, on n’a pas une équipe avec des facteurs X, avec des mecs qui traversent le terrain dans tous les sens… » Même dans l’euphorie de la victoire, samedi soir, Jean-Noël Spitzer gardait toute sa lucidité au sujet de sa formation. Si les Bretons se caractérisent effectivement par une approche résolument collective et raisonnée du jeu d’attaque, une de leurs individualités a su se démarquer dans les bons moments, samedi, pour forcer la décision : Romaric Camou.

Servi à 7-8 mètres de l’en-but sur le temps fort initial vannetais, l’ailier a exploité une situation de surnombre en crochetant intérieur Julien Farnoux puis Eric Escande pour inscrire, à la 11e minute, ce qui serait le seul essai de la partie. Le bon choix est toujours celui qui amène à l’en-but : « A ce moment-là, on maîtrise notre jeu, validera après coup son manager. L’initiative individuelle est bonne, les joueurs peuvent répondre. Ce que j’aime moins, c’est quand tout le monde perd ses repères et que l’initiative demande énormément de qualités physiques et de talents… » Trop souvent à ses yeux, ses protégés ont déjoué de cette manière. Dans cette exploitation perfectible du ballon, Romaric Camou a été jusqu’au bout le plus inspiré de tous les Bretons. À la 58e minute, l’ailier gauche a profité d’un ballon de récupération pour ouvrir une brèche dans la défense grenobloise, sa chevauchée sur 40 mètres ayant mis l’adversaire à la faute et offert trois points précieux à Maxime Lafage.

Déjà décisif en demie

Samedi, le facteur X portait le numéro 11 : auteur du seul franchissement des siens, crédité de six défenseurs battus sur les dix-sept de sa formation et de 86 mètres balle en main, loin devant les 45 autres joueurs, l’ancien Neversois a marqué de son empreinte cette finale. Son dixième essai sous les couleurs vannetaises – une semaine après le neuvième inscrit face à Béziers en demie – restera un moment d’anthologie dans les mémoires bretonnes.

Ironie de l’histoire, dix ans après la montée du Stade rochelais, c’est donc un Maritime pure souche – passé par Deflandre entre 2011 et 2019 – qui a été le grand artisan de l’accession en Top 14 du voisin breton au parcours et aux caractéristiques si proches. Après avoir disputé huit matchs dans l’élite sous les couleurs de son club formateur, Romaric Camou, 27 ans, s’apprête à retrouver le sommet du rugby français, porté par une euphorie qui devrait l’accompagner tout l’été…