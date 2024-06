Portés par un public d’une grande ferveur mais respectueux de l’adversaire, les Bretons ont transformé la finale de Pro D2 en un immense "Fest-noz" à Toulouse et se sont ouvert en très grand les portes du Top 14.

Toulouse a vécu une marée d’équinoxe, samedi après-midi. Immense, rafraîchissante, enthousiasmante et très bon enfant. La Bretagne avait envahi la Ville rose. Combien étaient-ils ? 4 000, 5 000, 8 000 ? La finale de Pro D2 entre Vannes et Grenoble n’avait pas commencé qu’une bataille était déjà gagnée. Le peuple breton avait littéralement convergé dans la capitale du rugby pour soutenir ses hommes, qui allaient livrer un combat historique.

Sur le périphérique toulousain, deux heures avant le coup d’envoi, des milliers de "Gwenn-ha-Du"* flottaient aux fenêtres des voitures immatriculées 56 (Morbihan) ou 29 (Finistère), créant un bouchon de plusieurs kilomètres à l’ambiance joyeuse. Arrivé aux abords du stade Ernest-Wallon, le folklore breton se poursuivait. Le cortège des supporters bretons pénétrait dans l’enceinte dévolue habituellement au Stade toulousain, au son des binious. Même le demi de mêlée international, Nolann Le Garrec, avait muté "secrètement". Blessé à l’épaule, il n’avait pas fait le déplacement à La Rochelle, où le Racing tentait d’accrocher une place en barrages de Top 14, mais était bien présent à Toulouse, polo sur les épaules et casquette sur la tête aux couleurs du RCV, son club formateur.

Tout le rugby breton soufflait derrière Vannes. La fête promettait d’être belle, elle fut magnifique dans les tribunes. "Je ne vais pas faire de grandes phrases mais je n’avais pas de doute sur la ferveur. Je savais qu’il n’y aurait pas match dans ce secteur. Je l’avais dit à mes joueurs avant le match", indiquait, admiratif, l’entraîneur des Vannetais, Jean-Noël Spitzer. Soutenus par toute une région, ses joueurs ont fait le boulot et réalisé une performance qui restera gravée dans l’histoire du rugby français : Vannes va accéder au Top 14. Une chose impensable il y a dix ans.

Seulement, sur le match, les Bretons, portés par leur public, n’ont pas tremblé, ni douté l’ombre d’un instant. Dès le coup d’envoi, ils ont pris leur destin en mains et avec une volonté inoxydable, ont fait la course en tête tout au long de la rencontre.

Portés par une défense collective monumentale et une mêlée conquérante, ils ont logiquement pris le dessus sur des Grenoblois qui, après s’être révoltés contre la terre entière depuis six mois, semblaient manquer de carburant au moment de franchir le dernier col…

Pourtant, le buteur grenoblois, Sam Davies, génial tout au long de la saison et considéré (pour le moment) officieusement comme le meilleur joueur de Pro D2, pouvait se croire revenu en son pays de Galles natal lors de ses tentatives de tirs au but. Auteur d’un 100 % (3/3), pas un sifflet ne venait le perturber dans sa préparation. Le public breton s’autodisciplinait et affichait un respect de l’adversaire "à montrer dans toutes les écoles de rugby" comme dit le dicton. En revanche, il ne cachait pas sa satisfaction quand à la 20e minute, le talonneur du FCG, Barnabé Massa, se détachait d’un maul pénétrant pour plonger et aplatir dans l’en-but mais, sur son plaquage, le centre Alex Arrate lui faisait échapper le ballon. Un tournant de ce match. Pour le reste, pragmatiques et appliqués, les Bretons ne laissaient finalement que des miettes aux Grenoblois.

Duplenne : "Aujourd’hui, le rugby breton est reconnu"

De son côté, Michael Ruru illustrait l’adage que sans grand et bon demi de mêlée, tu ne peux pas monter. Le capitaine Francisco Gorrissen, le numéro huit Sione Kalamafoni ou encore le pilier droit Paga Tafili, par leurs prestations, démontraient qu’ils étaient devenus Bretons de cœur et Vannetais pour l’éternité.

À la seconde où l’arbitre, Adrien Marbot, donnait le coup de sifflet final, une ultime vague déferlait des tribunes. Joueurs et supporters, les Bretons pouvaient communier, enfin ensemble, dans un parfait état d’esprit. C’était alors le festival des Vieilles Charrues délocalisé dans le Sud-Ouest ! Ça chantait, dansait, pleurait aussi. "C’est historique, historique ! L’an prochain, on va accueillir en notre Bretagne les Toulouse, Toulon, Paris. Cela va être incroyable, inimaginable !", nous affirmait, en pleurs de joie, Ronan, un supporter qui avait fait le voyage depuis Quimper.

Après match, Gwenaël Duplenne, le seul Vannetais de naissance de la feuille de match et qui n’a connu qu’un seul club, pouvait savourer. "Cette montée en Top 14, c’est quelque chose que peu de Bretons pouvaient imaginer. Il y a dix ans, le rugby breton était invisibilisé, méprisé. Aujourd’hui, il est reconnu." Vannes a gagné le droit de vivre ce rêve éveillé. La Bretagne, ça vous gagne !

* le drapeau breton