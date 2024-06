Battus pour la troisième fois en six ans à Ernest-Wallon, les Grenoblois ont une nouvelle fois donné l’impression d’être passés à côté d’un événement dont on se demande, à force, s’il n’est pas tout simplement trop grand pour eux. À eux de le démentir au plus vite…

On peut évoquer tant que l’on veut la fumeuse notion d’expérience : lorsque les déconvenues s’accumulent, force est de reconnaître que celle-ci ne sert pas à grand-chose, tant que l’on n’en retire pas les bonnes leçons… Voilà comment, pour la troisième fois en six ans, le FC Grenoble est reparti KO debout d’Ernest-Wallon, théâtre de la finale de Pro D2, sans qu’il y ait absolument rien à en redire. Ainsi, après Perpignan en 2018 puis Oyonnax l’an dernier, ce sont les Vannetais qui se sont offert le scalp d’Isérois qui pourront regretter, une fois de plus, de ne pas s’être montrés à la hauteur. Et cela sur tous les plans… Dans les tribunes, d’abord, où les Bretons ont largement supplanté en nombre la colonie alpine, comme les Catalans ou même les Jurassiens avant eux, les supporters isérois s’illustrant même (certes dans une infime minorité) par des sifflets plus que malvenus à l’encontre du buteur adverse. Sur le banc, ensuite, où le staff regrettera fatalement de ne pas avoir lancé son coaching un brin plus tôt, à l’image d’un Pio Muarua maintenu sur le terrain jusqu’à s’avérer doublement fautif à l’entame du money-time. Et sur le terrain, enfin, où les Isérois se sont avérés bien loin de leur flatteuse réputation, la présumée meilleure attaque de Pro D2 ne parvenant pas à inscrire le moindre essai malgré cinq incursions dans la zone de vérité. « Cela fait deux années de suite que l’envahissement du terrain n’est pas pour nous, ça marque dans une carrière de joueur, avançait dans un trop-plein d’émotions le capitaine Steeve Blanc-Mappaz. Je nous ai trouvés fatigués en première période, pas dedans, comme si on n’y croyait pas. Je n’ai pas l’impression que l’on ait été dépassé par l’événement, mais on s’est peut-être vu trop beaux. Ça m’étonne, je pensais que l’on avait suffisamment de sérénité pour aborder ce genre de matchs. Nous avons été trop fébriles, pas assez tueurs. » Pas assez eux-mêmes pour jouer leur jeu, surtout, alors qu’ils s’étaient promis le contraire toute la semaine. Ce qui demeure précisément le plus rageant…

Nadau : « J’ai foi en ce groupe »

Alors, quoi ? Après pareille gifle, pareil non-match, le FCG peut-il réellement parvenir à rebondir à l’heure de disputer le quatrième barrage d’accession de son histoire face à Montpellier ? On en doute franchement, à vrai dire, même si on ne saurait jamais jurer de rien à cette drôle d’équipe, dont on était intimement persuadé que l’heure était enfin venue. « L’émotion est très haute, la chute est très forte, soufflait Nicolas Nadau. On voulait revenir à Toulouse pour être champion, pas pour jouer un match d’accession. Ça va être compliqué de remobiliser tout le monde après ça. On va rentrer pleurer tous ensemble auprès de nos familles, de nos amis, avant de chercher à évacuer la frustration la semaine prochaine. Ce groupe a des ressources mentales extraordinaires. On lui a crevé les pneus à plusieurs reprises, il est reparti à chaque fois. On lui a mis des casques sur la tête, on lui a mis des coups, il s’est toujours relevé… J’ai foi en eux et en leurs ressources, j’espère simplement que le Stade des Alpes sera là pour les porter. » Et pour les aider à se présenter face aux champions de France 2022 comme de réels prétendants au Top 14, plutôt qu’en cet ersatz qu’il fut donné d’apercevoir samedi à Toulouse. Sous peine de tomber de très haut, et de définitivement gâcher tous les efforts qui ont été fournis lors de cette incroyable saison.