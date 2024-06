Ce dimanche, le Stade toulousain s’est imposé à Graulhet (81) face à Castres en finale du championnat de France Espoirs Élite. Victoire finale sur le score de 26-15 pour les Haut-Garonnais, qui conservent leur titre.

Les Toulousains n’avaient pas vraiment envie de perdre leur temps du côté de Graulhet ce dimanche. Favoris sur le papier face au CO, les Stadistes ont assumé leur statut. Avec le vent dans le dos, les Rouge et Noir ont mis la main sur cette finale.

On jouait la 33ème minute de jeu et Toulouse avait déjà inscrit trois essais signés Lacombre, Pouzelgues et Hawkes. Sonnés et menés 19-3, les Castrais n’ont pas réussi à réagir avant la pause.

En début de second acte, les Tarnais ont logiquement eu un sursaut d’orgueil. Un essai marqué dès la 43ème minute et tous les espoirs étaient permis. Au final, cette seconde période restera frustrante à jamais pour les Bleu et Blanc, qui ont enchaîné les maladresses alors qu’ils ont eu les occasions de revenir dans la rencontre. Ils ont néanmoins sauvé l'honneur avec un essai signé Teulet dans les dernières secondes.

Après avoir laissé passer l’orage, les Toulousains ont planté une dernière banderille par l’intermédiaire de leur capitaine Clément Sentubery. Une réalisation sous les poteaux du CO, qui a scellé le sort de cette finale. Score finale 26-15 en faveur du Stade toulousain, qui conserve son titre. Après l’Union Bordeaux-Bègles la saison dernière, c’est cette fois le Castres olympique qui n’a pas réussi à faire déjouer ces Haut-Garonnais.