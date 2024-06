Antoine Dupont a mis en valeur son enfance à Castelnau-Magnoac, dans une famille d’agriculteurs. Le double champion d’Europe est notamment revenu sur sa folle trajectoire, d’un village de 700 habitants au XV de France.

Antoine Dupont au milieu des vaches et des cochons. Dans une vidéo publiée par Brut, ce samedi, le demi de mêlée du Stade toulousain s’est confié sur son enfance à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées), dans une famille d’agriculteurs. Aux côtés de son frère, Clément, le double champion d’Europe a apprécié revenir sur sa terre natale et de mesurer la folle trajectoire de ses premiers pas dans le rugby, jusqu’au XV de France. Au milieu de l’exploitation familiale, Antoine Dupont est notamment revenu sur la place du rugby en milieu rural.

"Quand j’étais petit, on avait presque honte de dire qu’on était paysans. La connotation était toujours négative, je me souviens qu’à l’école pour écrire le métier de mes parents, j’écrivais hôtelier-restaurateur et je n’écrivais pas agriculteur. Et aujourd’hui on arrive à être fiers et à plus valoriser cela".

On perpétue la tradition

Aux côtés du chien de la famille, Milou, Antoine Dupont s’est pris au jeu de revenir sur l’histoire de l’exploitation et de l’hôtel-restaurant de ses parents, tout en évoquant le ballon ovale. "Le rugby avait une grosse connotation à l’époque puisque la plupart des clubs sont dans le Sud-Ouest et beaucoup assimilaient cela à un sport de campagne, surtout dans les années 1970-1980. Maintenant, cela s’est un peu perdu mais on perpétue la tradition. C’est toujours surprenant quand tu viens d’un village de 700 habitants et que tu finis par jouer pour l’équipe de France. Cela reste un parcours exceptionnel". Absent pour disputer la dernière journée de Top 14 à Lyon, le Toulousain devrait bien être présent pour la demi-finale.