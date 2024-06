Dans une finale extrêmement serrée, les Vannetais ont profité d’un Ruru magnifiquement gestionnaire et d’un Camou décisif. Par ailleurs, Régis Montagne a passé une finale difficile.

Les notes de Vannes

15. Thibault Debaes 5/10

Le jeune vannetais a été en difficulté en première période. Il commet un en-avant sur un ballon haut devant ses 22 mètres et est en délicatesse sur un autre dix minutes plus tard. Il a également été sanctionné d’une pénalité sur un en-avant au sol. Offensivement, il a tenté sa chance à plusieurs reprises mais n’a jamais su franchir le premier rideau. Duplenne l’a remplacé à la pause.

14. Hugo Bastardie 7/10

Sans aucun complexe, il a joué libéré. Que ce soit sur les miettes qu’il a eu en première période où il a conservé le ballon et avancé ou sous les deux ballons hauts qu’il a bien négocié. En défense, son agressivité est à saluer à l’image de ce ballon chipé au retour des vestiaires. Sorti sur crampes, il a fait une belle finale.

13. Andres Vilaseca 6/10

En première mi-temps, la paire de centre n’a pas pu exploiter ses qualités et a été sevrée de ballons, Vilaseca principalement. Mais en défense, il a connu quelques plaquages manqués. En deuxième période, son plaquage sur Couilloud, qui fera en avant, permet à Vannes de récupérer une mêlée. Et que dire de son retour sur Blanc-Mappaz en fin de match, un véritable sauvetage !

12. Alex Arrate 6/10

L’ancien Parisien a reçu une pénalité pour un plaquage sans ballon mais on retiendra principalement son acte défensif crucial à la 20e minute où il fait « exploser » le ballon à Barnabé Massa et empêche un essai. À l’image de Vilaseca, dans un tel match fermé, ce fut difficile pour lui de prendre le dessus offensivement.

11. Romaric Camou 8/10

Le facteur X c’est lui. Tranchant dans toutes ses prises de balles, il a amené du danger dans les remparts grenoblois. En témoigne, cette chevauchée à la 59ème où le stade a frissonné et qui accouchera d’une pénalité pour les siens. C’est d’ailleurs lui qui a marqué le seul essai du premier acte. Tout en appuis intérieurs, il efface deux défenseurs adverses devant la tribune adverse. Dans le secteur défensif, on notera un excellent retour défensif sur une contre-attaque dangereuse.

10. Maxime Lafage 7/10

Premier acte délicat pour le maître à jouer breton. Un drop et un dégagement contré sans danger mais également une animation offensive assez approximative. Une bonne pénaltouche trouvée à la 27ème et surtout, et c’est le plus important dans une finale, un sans faute au pied 11 points pour 1 transformation et 3 pénalités.

9. Michaël Ruru 9/10

L’expérimenté néo-zélandais a été extrêmement juste. Dans tous ses choix d’orientation du jeu d’abord mais aussi et surtout dans ses sorties de camp au pied. Il a amené de la sérénité dans le jeu vannetais. Son grattage sur la pénalité obtenu à la 69ème, face aux perches, est la cerise sur le gâteau.

8. Sione Kalamafoni 7/10

C’est offensivement que son apport a été précieux. Percutant à chaque sortie de mêlée, il faisait avancer les siens d’une dizaine de mètres à chaque fois. En défense, il a fait arrondir quelques bouches sur des impacts impressionnant.

7. Francisco Gorrissen 7/10

Utilisé en touche, il a su tirer son épingle du jeu. Dans les attaques il a servi de point de fixation à bon escient. Il a fait un gros travail de l’ombre également.

6. Juan Bautista Pedemonte 8/10

Quel match de l’Argentin. C’est simple, il était partout défensivement. Plaquant à tour de bras, parfois à plusieurs reprises sur une même séquence, c’est le maillon fort de Vannes dans ce secteur. On retiendra évidemment son impact sur Montagne qui lui fait échapper le ballon et annihile une situation grenobloise. Il a été remplacé par Léon Boulier.

5. Mattéo Desjeux 5/10

Plutôt discret mais sans action à mettre à son débit, il a fait le travail en touche. Dans une rencontre assez dense notamment devant, il n’a pas su tirer la quintessence de son profil. Il est remplacé pour O’Shea à la pause.

4. Joseph Edwards 7/10

Il a été excellent en touche et Vannes s’en est bien servi. D’entrée de jeu, c’est lui qui contre et met Vannes dans les cinq mètres grenoblois. Propre dans ses initiatives, son activité a été remarquable également lorsqu’il fallait jouer au près, il fut souvent servi. En défense, son retour sur Farissier à la 56ème et en bout de course vaut très.. Très cher !

3. Paga Tafili 6/10

Un travail de l’ombre pour le pilier de 37 ans dont on n’attend pas vraiment des courses nombreuses. Son activité dans les zones de combat a été intéressante mais c’est en mêlée, à l’image de ses coéquipiers de première ligne que le boulot a été impressionnant. Jamais pénalisé, il a souvent fait reculer Goginava et ses homologues adverses.

2. Pat Leafa 5/10

Match compliqué pour Léafa dans l’exercice de la touche. Si la rencontre débutait plutôt bien, une séquence de trois lancer manqués consécutivement vient ternir sa partition. Il a été remplacé par Théo Béziat. Lui auteur d’un grattage important.

1. Andy Bordelai 7/10

Finale de patron pour le jeune vannetais, principalement en mêlée. Il a obtenu deux pénalités mais a globalement dominé Régis Montagne dans cet exercice si important, encore plus dans une finale. Un ballon gardé au sol lui coûte une pénalité. Remplacé par Kite (70')

Les notes de Grenoble

15. Julien Farnoux : 4/10

Sûr dans ses réceptions de jeu au pied mais perfectible dans ses utilisations où il faisait parfois le pas de trop et se faisait croquer. Pénalisé sur un jeu au sol (41e), bénéficie d’une protection illicite sur une bonne attaque dans les 22 (48e).

14. Geoffrey Cros : 4/10

Peu de bons ballons à jouer, il ne se faisait pas prendre sur son aile mais se montrait trop timide et trop collé sur son côté.

13. Romain Fusier : 4/10

Débute son match en voyant son premier jeu au pied contré (1e). En avant de passe sur la première offensive grenobloise (13e).

12. Bautista Ezcurra : 4/10

Il distribue plutôt bien ses ballons quand il est positionné en ouvreur, mais il a aussi perdu deux ou trois ballons qui au final ont coûté cher. Moins à son aise que sur ses dernières sorties.

11. Nathan Farissier : 4,5/10

Sa vitesse était intéressante sur la défense des ballons hauts offensifs du FCG, mais il se coupait de ses soutiens sur ses ballons d’attaque trop régulièrement. Résultats, ses crochets restaient stériles.

10. Samuel Davies : 4/10

Après un début de match discret, le Gallois semblait prendre ses marques après sa première tentative de tirs au but réussie (17e). Et petit à petit par son jeu au pied précis, il essayait de poser sa patte sur cette finale mais la défense vannetaise le surveillait comme le lait sur le feu. En fin de match il sombrait physiquement.

9. Eric Escande : 5/10

On pourrait lui reprocher un petit manque de longueur dans ses sorties de balles au pied, mais à chaque fois, il ne commettait pas d’erreur. Escande n’est pas le plus rapide des numéros neuf de Pro D2, mais il reste un joueur au jeu juste. À l’inverse de son remplaçant, Barnabé Couilloud, dont la vitesse de course à amener sur son entrée, mais dont les deux erreurs (un deux contre un vendangé et un jeu au pied inapproprié) ont stoppé deux vraies occasions d’essais.

8. Pio Muarua : 4/10

Un peu moins perforant qu’à son habitude, il n’a pas fait en première période de gros dégâts malgré pas mal de ballons touchés. Après un en avant où il semble se tordre le genou (57e), il refuse de sortir mais il est contraint de le faire. Martel son remplaçant commet un en-avant à cinq mètres de la ligne sur une action qui aurait pu relancer Grenoble

7. Steeve Blanc-Mappaz : 5,5/10

Une activité débordante mais aussi quelques fautes de mains d’indiscipline. Le capitaine grenoblois a vécu une première mi-temps difficile dans son jeu. Une belle moisson en touche, des courses tranchantes en deuxième période. Il a montré la voie en vain.

6. José Madeira : 4/10

Il collait au ballon, cherchait à gratter les ballons mais n’était pas récompensé. Une belle débauche d’énergie mais on pourra regretter un manque de tranchant sur ses plaquages.

5. Giorgi Javakhia : 6/10

Ses percussions ont mis au supplice la défense vannetaise. Le Géorgien est une force de la nature et l’a de nouveau prouvé. Remplacé par Phillips (55e) puis à nouveau sur le terrain pour les dix dernières minutes, il n’a rien à se reprocher.

4. Thomas Lainault : 5,5/10

Un bon contre un ballon en touche (2e), le deuxième ligne s’est ensuite concentré sur les taches obscures. Il sort touché au bras gauche.

3. Regis Montagne : 3/10

Un en avant en bord de ligne de but, deux pénalités concédées sur mêlée fermée, l’une des satisfactions de la saison grenobloise a plutôt raté sa finale. Remplacé par Aptsiauri à l’heure de jeu qui a stabilisé la mêlée des Alpins.

2. Barnabé Massa : 5/10

Il sort d’un maul alors que celui-ci semblait aller derrière la ligne et commet un en-avant au moment d’aplatir. Il fait preuve d’un réél dynamisme, et reste très précis sur ses lancers. On aurait aimé que sur ses courses, il perce plus la défense bretonne.

1. Luka Goginava : 5 /10

Bon en début de match quand son équipe était pourtant dominée. Il est auteur d’une prestation solide.